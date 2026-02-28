Операція в Ірані: Трамп назвав умову припинення ударів

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп має кілька сценаріїв виходу з безпрецедентної військової кампанії проти Ірану, яка отримала назву «Епічна лють». Американський лідер не виключає як швидкого припинення вогню, так і масштабного продовження операції для повної зміни режиму.

Про це пише Axios.

Скільки триватиме військова операція

За попереднім спільним планом США та Ізраїлю, кампанія масованих бомбардувань іранської території має тривати щонайменше п’ять днів. Проте остаточні терміни залежатимуть від розвитку подій на місцях, зокрема від підтвердження ліквідації верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, щодо якого вже є відповідні ознаки.

Реклама

В ексклюзивному інтерв’ю Трамп підкреслив, що може згорнути атаки вже за кілька діб, залишивши Тегеран розбиратися з руйнівними наслідками.

«Я можу грати вдовгу і взяти все під повний контроль, або закінчити за два-три дні і сказати іранцям: Побачимося знову через кілька років, якщо ви почнете відбудовувати свої ядерні та ракетні програми», — цитує видання слова американського президента.

Головні причини масованих ударів

Очільник Білого дому назвав дві ключові причини для початку бомбардувань. Перша — це остаточний провал дипломатичних переговорів у Женеві. За словами Трампа, іранська сторона постійно зволікала, демонструючи відсутність реального бажання укладати мирну угоду щодо відмови від ядерної зброї. До того ж американська розвідка зафіксувала спроби Тегерана відновити ядерні об’єкти, знищені ще минулого літа.

Другою вагомою причиною стала багаторічна деструктивна діяльність Ірану на міжнародній арені. Трамп зазначив, що попросив свою команду зібрати дані за останні 25 років, і звіт показав, що іранський режим щомісяця організовував атаки, вибухи або вбивства по всьому світу. Президент США також додав, що перебуває на постійному зв’язку з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу і їхні позиції щодо ситуації повністю збігаються.

Реклама

Нагадаємо, всупереч заявам ізраїльського лідера міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що аятола Хаменеї, а також президент Пезешкіан не постраждали внаслідок удару по Тегерану.