Операція з захоплення Мадуро: стала відома кількість загиблих з боку Венесуели і втрати США

Плакат із зображенням Ніколаса Мадуро та з написом «захоплений» / © Getty Images

У США оцінюють, що внаслідок військової операції у Венесуелі із затримання президента Ніколаса Мадуро загинуло близько 75 людей. Венесуела заявляє про загибель щонайменше 24 своїх бійців, а Куба — про загибель 32 своїх військових та поліцейських. Щодо американських військових, то вони зазнали лише поранень. Є жертви і серед цивільних.

Про це повідомили The Washington Post та AP.

Кількість загиблих під час захоплення Мадуро

За оцінками уряду США, внаслідок військової операції із затримання Мадуро загинуло близько 75 людей. Як повідомили поінформовані про перебіг подій джерела, значна частина жертв припала на інтенсивне бойове зіткнення, що відбулося на території резиденції політика в Каракасі.

За словами одного зі співрозмовників TWP, під час передсвітанкового удару загинули щонайменше 67 осіб, тоді як інший оцінює кількість жертв у межах 75 — 80. Посадовці уточнили, що до цих підрахунків входять представники венесуельських і кубинських сил безпеки, а також цивільні, які опинилися в зоні бойових дій.

Санітарні втрати США у Венесуелі

За інформацією Пентагону, під час рейду в Каракасі було поранено сімох американських військовослужбовців — серед травм зафіксовано вогнепальні та уламкові. Про це AP повідомив американський посадовець на умовах анонімності. П’ятеро військових уже повернулися до служби, ще двоє проходять лікування.

За даними TWP, американські військові були поранені зокрема у ході перестрілки на території комплексу Мадуро. Частину поранених доправили до Військового медичного центру Брук у Техасі, де їм провели хірургічні втручання.

Пентагон 6 січня заявив, що двоє військовослужбовців США все ще проходять лікування після поранень, отриманих під час операції, тоді як п’ятеро інших уже повернулися до виконання службових обов’язків.

«Те, що ця надзвичайно складна й виснажлива місія була успішно виконана з такою малою кількістю поранених, є свідченням професіоналізму наших об’єднаних воїнів», — зазначили в заяві Пентагону.

Дані Венесуели про втрати

Командування збройних сил Венесуели 4 січня повідомило, що під час операції США загинули щонайменше 24 представники венесуельських сил безпеки, унаслідок чого офіційна кількість загиблих зросла до щонайменше 56 осіб.

Крім того, за даними уряду Куби, під час операції загинули 32 кубинські військові та поліцейські, які перебували у Венесуелі. У зв’язку з цим на Кубі було оголошено дводенну жалобу.

Розслідування AP також свідчать про загибель цивільних унаслідок ударів, однак точну кількість жертв серед мирного населення наразі встановити не вдалося.

Як розгорталася операція у Венесуелі: подробиці

Керівництво операцією здійснювали елітні військові підрозділу Delta Force армії США у взаємодії з бійцями Сил спеціальних операцій 75-го полку рейнджерів і 160-го авіаційного полку спеціальних операцій, який виконує найризикованіші місії. Гелікоптери стартували з кількох військових кораблів поблизу узбережжя Венесуели та заходили на ціль на малій висоті над водою, аби мінімізувати ризик виявлення.

Подробиці операції, які цього тижня були представлені членам Конгресу на тлі вимог законодавців пояснити цілі адміністрації Трампа після силового усунення Мадуро та його доправлення до США для судового переслідування за звинуваченнями в нарко-тероризмі, свідчать: попри те, що операція стала «вражальним досягненням», відсутність загиблих серед американських військових видається майже дивом, зазначив один із посадовців.

Головний військовий керівник Пентагону Генерал Кейн під час пресконференції 3 січня заявив, що місія під назвою Operation Absolute Resolve була «ретельно спланованою» та включала використання понад 150 літальних апаратів, задіяних із 20 різних точок. За його словами, підрозділи, відповідальні за «затримання», безпосередньо увійшли до резиденції Мадуро, тоді як інші сили США забезпечували оточення та безпеку району.

Під час заходу на ціль гелікоптери зазнали вогню із землі та відповіли «переважальною силою з метою самооборони», повідомив Кейн. Один із гелікоптерів було уражено, однак він залишився придатним до польоту.

Нагадаємо, напередодні Мадуро та його дружину Силію Флорес доправили до США після спецоперації в Каракасі для розгляду справи в межах федеральної юрисдикції. У федеральному суді Нью-Йорка подружжю офіційно висунули звинувачення у наркотероризмі, незаконному зберіганні зброї та вибухових пристроїв.