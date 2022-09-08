Опинилися у вогневій пастці: у В’єтнамі в караоке-барі живцем згоріли понад 30 людей

Внаслідок пожежі в караоке-барі на півдні В'єтнаму загинули 32 особи.

Причини займання наразі не встановлено

Про це пише The Guardian із посиланням на державні в'єтнамські ЗМІ.

Вогонь охопив другий поверх будівлі увечері, внаслідок чого клієнти та персонал опинилися у пастці, оскільки густий дим заповнив сходи та заблокував аварійний вихід. Люди згоріли живцем.

Після трагедії прем'єр В'єтнаму Фам Мінь Чін наказав провести додаткову перевірку місць підвищеного ризику, особливо караоке-барів.

Раніше стало відомо, що біля узбережжя Швеції спалахнула пожежа на лайнері – на борту 300 пасажирів.

Біля Лондонського мосту сталася пожежа

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