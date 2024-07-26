Опитування показало майже однакові рівні підтримки Трампа та Гарріс - NYT

Камала Гарріс майже наздогнала Дональда Трампа за рівнем підтримки.

Кандидат в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп та віцепрезидентка Сполучених Штатів Камала Гарріс мають майже однакові рейтинги підтримки.

Про це інформує The New York Times.

Опитування, яке провели NYT та інституту Siena College, показує, що колишнього президента Дональда Трампа підтримують 48% виборців, Камалу Гарріс - 47%. Опитування проводилось серед ймовірних виборців.

Серед зареєстрованих ситуація на користь Трампа трішки краще — його готові підтримати 48% виборців, за Гарріс – 46%.

Видання пише, що суттєво покращити ситуацію для демократів допомогло швидке переформатування демократичної коаліції. Наразі Гарріс має 93% підтримки від демократів — таку саму частку, яку Трамп отримував від республіканців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що стало відомо, коли демократи висунуть свого кандидата у президенти США.

Крім того, ми раніше інформували, що Камала Гарріс за добу зібрала рекордну суму пожертвувань на свою передвиборчу кампанію.

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