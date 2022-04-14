Сплати за газ у рублях не буде: намагання Путіна взяти на гачок країни ЄС провалюється

Сплати за газ у рублях не буде: намагання Путіна взяти на гачок країни ЄС провалюється

Росію розкусили.

Єврокомісія представила країнам-членам ЄС аналіз указу очільника Кремля Володимира Путіна про оплату газу з РФ у рублях.

Там попередили, що його виконання порушить санкції проти РФ, пише керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, посилаючись на Bloomberg.

Попередній правовий аналіз показав, що Росія намагається змінити процедуру та створити нову правову ситуацію.

Як пише Bloomberg, нова процедура дозволить кремлю регулювати обмінний курс у власних інтересах, порушить обмеження, накладені на РФ через війну проти України.

Та головне, що нова процедура передасть повний контроль російській державі щодо питання, "коли угоду буде завершено і в який момент покупця буде звільнено від зобов'язань".

"На таке ЄС не піде. росія вже поступово дає задню і говорить про оплату за газ у євро. Намагання путіна посилити рубль і взяти на гачок країни ЄС, схоже, провалюється", - зазначив Єрмак.

Нагадаємо, раніше в ООН спрогнозували зростання цін на продукти у світі через війну в Україні.

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