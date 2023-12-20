Оплатили позитивні відгуки: Москва витратила понад 50 мільйонів доларів на прокремлівських експертів

Розслідувачі вивчили роботу політологів, експертів, які беруть участь в організованих Кремлем заходах, так званих "дискусійних клубах" і на державному телебаченні.

Російські державні компанії витратили щонайменше 4,8 мільярда рублів (53 мільйона доларів) за кілька років, оплативши позитивні відгуки прокремлівських експертів.

Про це йдеться у розслідуванні видання "Проєкт".

"Багато хто з них отримує гроші від структур, які формально укладають з ними контракти на підготовку доповідей та аналітики. Неформально одержувачі грошей мають давати ЗМІ правильні з погляду Кремля коментарі", – кажуть розслідувачі.

В проєкті наводять три приклади так званих експертних структур:

Експертний інститут соціальних досліджень (ЕІСД),

Фонд розвитку громадянського суспільства (ФОРГС),

Компанія "Да Тим" (підрядник ЕІСД та кремлівського Інституту розвитку інтернету).

"Наприклад, ЕІСД отримав 2018 року 1,25 млрд руб. від "Техснабекспорту" (підконтрольна "Росатому" структура, яку заступник голови АП РФ Сергій Кирієнко очолював до роботи в Кремлі), "Русгідро" та банку ВТБ. 2019 року – 1,2 млрд від "Русгідро", Всеросійського банку розвитку регіонів, "Транснафти" і ВТБ", – йдеться у джерелі.

Бюджет ФОРГС – менший, ніж у ЕІСД: 2018 року він отримав 853 млн руб., 2020-го – 350 млн, 2021-го – 460 млн. Ці гроші переводять ті ж таки "Техснабекспорт", "Транснафта" і Всеросійський банк розвитку регіонів (донька "Роснафти"), а також неофіційні фонди "Єдиної Росії".

"Третю компанію, "Да Тим", також фінансує Кремль. Особливо активно їй допомагають проєкти, пов'язані із Сергієм Кирієнком", – йдеться у розслідуванні.

Лише ці три структури за вибіркою по окремих роках отримали від держкомпаній РФ суму, що перевищує 4,8 млрд руб.

Після підписання документів з експертами ті потрапляють до списків, які Кремль спускає підконтрольним ЗМІ для використання. Працівникам медіа треба звертатися до таких людей, коли вони висвітлюють важливі політичні теми.

Видання наводить й інші способи фінансування або заохочення близьких до влади експертів.

Нагадаємо, очільник Росії Володимир Путін під час "прямої лінії" 14 грудня збрехав про те, що Міноборони РФ нібито не регулює статус найманців приватних військових компаній (ПВК), які воювали та воюють проти України. Брехню Путіна викрив інструктор підрозділу окупантів "Шторм-Z".

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