Оподаткування бюстгальтерів у Британії: лікарі виступили з засудженням та пояснили, як це вплине на здоров'я жінок

Жінки, які носять бюстгальтер із чашкою розміру D та вище - часто відчувають біль у спині, ломоту в плечах та шиї.

У Великій Британії лікарі-рентгенологи виступили з засудженням оподаткування бюстгальтерів. Там заявили, що це дискримінація жінок та що цей елемент одягу мають позбавити ПДВ.

Про це повідомляє The Telegraph.

Як зазначається, про оподаткування бюстгальтерів та дискримінацію жінок заявили члени Товариства рентгенологів. С таким засудженням вони виступили на своїй щорічній конференції.

"Введення ПДВ на бюстгальтери непропорційно впливає на жінок. Оподаткування бюстгальтерів можна вважати дискримінаційним відповідно до Закону про рівність 2010 року. Хоча носіння бюстгальтера може не спричинити жодних захворювань, є ризик виникнення деяких проблем з опорно-руховим апаратом, особливо якщо ви носите більший розмір чашечки", – стверджують лікарі.

Вони також додали, що жінки, які носять бюстгальтер із чашкою розміру D та вище - часто відчувають біль у спині, ломоту в плечах та шиї. Це пов’язано з великою вагою грудей. Водночас носіння якісного бюстгальтера може зменшити ці проблеми й скоротити час, витрачений на лікарняний через проблеми з опорно-руховим апаратом. Своєю заявою лікарі прирівняли бюстгальтери до менструальних засобів.

Нагадаємо, що ви можете просто одягати бюстгальтер щоранку і не замислюватися над тим, чому вибрали саме цю модель. Але психологам ваш вибір може багато про вас розповісти.

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