Опозиція Німеччини заявляє про зростаючу небезпеку поразки України у війні

Росія не змогла досягти поставлених перед собою цілей військовим шляхом.

Лідер Християнсько-демократичного союзу, яка є найбільшою опозиційною партією Німеччини, Фрідріх Мерц заявив, що загроза поразки України у війні російськими агресорами зростає.

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Про це він сказав в інтерв’ю Welt am Sonntag.

Він заявив, що спостерігає за подіями в Україні з "усе більшим занепокоєнням" через зростаючу можливість поразки України у війні.

Мерц зазначив, що Росія не змогла досягти поставлених перед собою цілей військовим шляхом.

"Але Росія переорієнтувала всю свою економіку на військові рейки і виробляє зброю і боєприпаси в обсягах, що значно перевищують її поточні потреби. Це означає, що Росія масово переозброюється, набагато більше, ніж використовується у війні проти України", – додав він.

Політик наголосив, що Німеччина повинна постачати до України ракети Taurus.

"Крилаті ракети Taurus не є диво-зброєю. Але за допомогою них Україна могла б завдати сильного удару по лініях постачання російської армії", – вважає лідер німецької опозиції, що, за його словами, дуже важливо для успішної самооборони України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц пояснив, що не передає Україні Taurus, бо боїться війни Росії з НАТО.

Крім того, ми раніше інформували, що колишній канцлер Німеччини пропонує використати свою дружбу з Путіним.

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