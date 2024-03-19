Опозиція РФ створила за кордоном прекрасну картинку для пропаганди – експертка з виборів Айвазовська

За кордоном опозиція РФ створила картинку для пропаганди про високий рівень підтримки Путіна. Російська опозиція діє у нераціональний спосіб.

Таку думку висловила голова правління громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська в етері телеканалу "Еспресо".

"Є проблеми з тим, що світ вважає, що російська опозиція є, її треба підтримувати, щоб колись, коли режим Путіна у фізіологічний спосіб закінчиться, то відбудеться зміна влади. На жаль, російська опозиція діє у нераціональний спосіб. Був заклик Ходорковського і Юлії Навальної вийти на виборчі дільниці на закордонно-виборчому окрузі всередині країни та продемонструвати, що їхній голос є. За результатами ми розуміємо, що ці голоси були нечисленні. І була створена "прекрасна" картинках для аудиторії про те, що є висока явка виборців на дільниці, що люди готові стояти в чергах, але результат демонструє, що ці черги були заради того, щоб проголосувати за Путіна", – зауважила Айвазовська.

За словами експертки з виборів, режим Кремля візуально посилив свої позиції. На жаль, опозиція діє в той спосіб, коли створює прийнятну картинку для верхівки РФ, що є велике бажання громадян брати участь у виборах саме з метою підтримки легітимності президента Путіна.

"Тобто цей абсурд продовжується. Ми маємо говорити про те, що російська опозиція має не лише права, а має мати й обов'язки. Тобто не може бути поблажки для величезної кількості людей, які за кордоном створили картинку для Russia Today про високий рівень підтримки Путіна. В результаті цього легітимність Путіна виросла й всередині країни та назовні, в країнах, які не займають радикальну проукраїнську позицію", – наголосила Айвазовська.

Нагадаємо, Путін перепризначив себе ще на шість років – до 2030-го. Президентські "вибори" в Росії вперше тривали аж три дні – 15-17 березня. А в деяких регіонах, враховуючи окуповані українські території, "голосували" взагалі достроково та онлайн. Як Захід оцінив цей черговий кремлівський фарс та чого очікувати від п’ятого терміну Путіна — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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