Опозиція Словаччини б'є на сполох через зростання проросійських настроїв напередодні виборів президента

Один із кандидатів у президенти Словаччини звертався до угорського уряду у 2020 році – коли він був прем'єр-міністром – із проханням допомогти організувати візит до Москви для підвищення своєї популярності в країні.

Опозиція чинній владі попереджає, що Словаччина ризикує дистанціюватися від Заходу.

Про це пише видання The Guardian.

Словаки голосуватимуть на президентських виборах 23 березня, які, на думку багатьох аналітиків, стануть випробуванням для демократії країни та її майбутнього в Європі.

Повернувшись до влади після перемоги на виборах минулої осені, популістський прем'єр-міністр Роберт Фіцо змінив зовнішню політику у більш дружньому до Росії напрямі та зробив низку дій, щоб обмежити вплив незалежних інститутів усередині країни, включаючи спеціальну прокуратуру та громадську телерадіокомпанію.

"З огляду на спробу сконцентрувати якомога більше впливу в руках виконавчої влади, боротьба за пост президента стала ще більш важливою. Інститут президентства – це один з останніх важелів впливу, що залишилися, які ще можуть стримувати виконавчу владу", — заявив у п'ятницю Томаш Валашек, член парламенту від опозиційної партії "Прогресивна Словаччина"

Хоча у виборах бере участь багато кандидатів, очікується, що лише два з них зможуть пройти у другий тур у квітні: Петер Пеллегріні та Іван Корчок.

Пеллегріні, колишній прем'єр-міністр, а нині спікер парламенту, раніше був членом партії "Смер", яку очолює Фіцо. Наразі він очолює партію "Глас", яка перебуває в коаліції з прем'єр-міністром. Корчок — прозахідний колишній дипломат та колишній міністр закордонних справ.

"Президентські вибори вирішать, чи справді Словаччина залишиться у західному клубі чи приєднається до Угорщини та Білорусі. Наш новий уряд повернув Словаччину на бік Кремля", — заявив у неділю колишній прем'єр-міністр Едуард Хегер.

Побоювання, підкреслив Хегер, полягають у тому, що Пеллегріні "діятиме рука об руку" із зовнішньою політикою Роберта Фіцо, що може мати "руйнівні наслідки" для Словаччини.

За кілька днів до виборів, у вівторок, 19 березня, стали відомі факти, які привернули увагу до майбутнього відносин Словаччини з Росією.

Центральноєвропейське розслідувальне видання VSquare повідомило, що коли Пеллегріні був прем'єр-міністром у 2020 році, він попросив прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана допомогти йому організувати поїздку до Москви всього за кілька днів до тогочасних парламентських виборів, щоб підвищити свій авторитет серед прихильників проросійської політики у Словаччині.

За даними журналістів, Орбан доручив це завдання своєму міністру закордонних справ Петеру Сійярто, який передав це прохання своєму російському колезі Сергію Лаврову. Зрештою, за кілька днів до виборів Пеллегріні запросили до Москви, де він зустрівся з прем'єр-міністром Росії Михайлом Мішустіним.

Звіт VSquare ґрунтується на розвідувальних матеріалах, отриманих однією європейською країною, з якими вдалося ознайомитися журналістам.

На журналістські запити про коментарі, відправлені до офісів Орбана та Пеллегріні, а також до МЗС Росії та Угорщини, відповідь була отримана лише від угорського зовнішньополітичного відомства.

"Якщо Міністерство закордонних справ та торгівлі отримає запит на допомогу у встановленні чи підтримці контактів з іншими країнами, і цей запит не суперечить угорським національним інтересам, ми завжди готові допомогти. Це називається дипломатія", – йдеться в офіційній відповіді угорського МЗС.

Міністерство також послалося на нещодавню публічну заяву Сійярто у відповідь на критику його зв'язків із Росією з боку прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. "Я думаю, прем'єр-міністр Польщі був би здивований, дізнавшись, наскільки довжелезним є список європейських політиків, які останніми роками просили мене допомогти їм встановити контакт з росіянами", — сказав Сійярто, додавши, що він був радий сприяти цьому.

Перед парламентськими виборами в Словаччині у вересні минулого року Пеллегріні вважався людиною, яка потенційно може стримувати Фіцо, але критики кажуть, що він не зумів зіграти цю роль.

Офіційні особи, однак, зазначають, що Словаччина не заблокувала жодного важливого рішення ЄС чи НАТО щодо України.

Відповідаючи на запитання про критику на адресу Пеллегріні, Катаріна Рот Неведалова, член Європейського парламенту від партії Фіцо "Смер", сказала, що, на її думку, він "дуже хороший і досвідчений політик, який може добре представляти країну — і ми можемо перевірити його послужний список", тому турбуватися нема про що.

Але Валашек, депутат парламенту від опозиції, який також є колишнім послом Словаччини в НАТО, заявив, що, попри обіцянку Пеллегріні підтримувати дружні відносини між Словаччиною, НАТО та ЄС, "з кожним днем ​​у нас стає дедалі менше друзів".

"Зараз ми знаходимося десь на схід від Віктора Орбана з погляду нашої зовнішньої політики. Пеллегріні й пальцем не поворушив, щоб зупинити це", – додав депутат.

Нагадаємо, президент Словаччини прокоментувала антиукраїнську позицію уряду прем'єра Фіцо. Зузанна Чапутова назвала правильним рішення інших країн підтримувати Україну.

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