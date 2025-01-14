Опозиція Словаччини хоче оголосити вотум недовіри уряду Фіцо — Reuters

Влада коаліції Фіцо похитнулася, її перевага у парламенті становить лише 2 голоси.

Опозиційні партії Словаччини оголосять вотум недовіри уряду прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Опозиція звинувачує прем'єра у "зовнішньополітичному зближенні з Росією" та нездатності вирішувати внутрішні проблеми.

Про це пише Reuters із посиланням на заяву лідера найбільшої опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" Міхала Шимечки, зроблену на пресконференції у вівторок, 14 січня.

Автори статті зазначають, що влада ліво-націоналістичної коаліції Фіцо в останні місяці похитнулася. Її більшість скоротилася до мінімуму – 76 зі 150 місць у парламенті. Крім того, Фіцо стикається із розбіжностями всередині коаліції.

Коли може відбутися голосування, поки що не відомо. Щоб оголосити імпічмент уряду, що змусило б президента Словаччини призначити нового прем'єра, опозиції потрібно отримати просту більшість. Парламент також може погодитися на проведення дострокових виборів, хоча такий крок вимагатиме ще більшої підтримки – як опозиції, так і урядового табору.

Уряд стикається з серйозними внутрішніми проблемами, включаючи високий дефіцит бюджету, проблеми в системі охорони здоров'я та припинення постачання російського газу через Україну, що, за словами Фіцо, завдало шкоди економіці Словаччини.

Особливе обурення в опозиції викликала передноворічна подорож Фіцо до Москви, де він зустрівся з Путіним, а потім зник з поля зору громадськості на два тижні.

"Роберт Фіцо залишив Словаччину. Замість того, щоб бути на батьківщині і вирішувати проблеми, він літає по всьому світу і кланяється диктаторам. А ми [опозиція – ред.] прагнемо того, щоб Словаччина міцно закріпилася в Євросоюзі та НАТО", — підкреслив Шимечка.

Нагадаємо, у Словаччині школяр Симон Оманік під час отримання нагороди за призове місце на математичній олімпіаді демонстративно відмовився потиснути руку президентові країни Петеру Пеллегріні.

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