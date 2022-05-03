У Вірменії опозиція вийшла на протести через Нагірний Карабах

У Вірменії опозиція вийшла на протести через Нагірний Карабах

У країні другий день протестують проти можливих поступок уряду в питанні приналежності Нагірного Карабаху.

Опозиція у Вірменії другий день протестує проти можливих поступок уряду в питанні приналежності Нагірного Карабаху. Учасники акцій вимагають відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна.

Про це повідомляє видання "Новини Вірменії".

Вранці 3 травня поновилися мирні акції громадянської непокори, учасники перекривають вулиці Єревана з вимогою відставки команди уряду на чолі з Пашиняном. Активісти запалили фаєри, за даними місцевих ЗМІ, поліція вже затримала сина другого президента Роберта Кочаряна.

Напередодні, 2 травня, акції у Вірменії рохпочалися. Сьогодні вони пройдуть як в Єревані, так і областях. Вчора поліція затримала близько 250 людей.

Опозиція вважає, що уряд Пашиняна має намір піти на поступки Азербайджану на переговорах щодо статусу Нагірного Карабаху. До цього прем'єр закликав вірмен не "мати ілюзій" з приводу статусу цих територій.

Нагадаємо, що війська Росії, які варварськи напали на Україну 24 лютого і цинічно знищують її територію, націлені незаконно окупувати Херсон у довгостроковій перспективі. Про це повідомляє Міноборони Великої Британії у Twitter.

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