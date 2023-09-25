Опозиція Вірменії погрожує "паралізувати країну" через ситуацію з Нагірним Карабахом

Разом з тим, опозиція не закликає громадян до радикальних дій.

Вірменська опозиція анонсувала загальну акцію непокори у столиці країни Єревані через рішення щодо Нагірного Карабаху.

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Про це інформує "Радіо Свобода".

Повідомляється, що член Національного комітету Вазген Манукян під час останнього мітингу заявив, що опозиція "паралізує місто" на знак протесту.

"Уся Вірменія буде паралізована в найближчі три дні. Опорою влади є тільки поліція", - заявив він.

Разом з тим він не закликав протестувальників до будь-яких радикальних дій, а тільки виходити на вулиці та протестувати.

"Треба вийти на вулиці, підняти рівень непокори до такої міри, щоб уряд став на коліна", - заявив зі свого боку депутат опозиційної фракції "Айастан" Ішхан Сагателян.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова апарату прем'єр-міністра Вірменії Араїк Арутюнян звинуватив російські ЗМІ в гібридній війні проти його країни.

у Карабаху 20 вересня загинув заступник командира російського контингенту, капітан 1-го рангу Іван Ковган та ще декілька військових.

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