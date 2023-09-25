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Опозиція Вірменії погрожує "паралізувати країну" через ситуацію з Нагірним Карабахом

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Опозиція Вірменії погрожує "паралізувати країну" через ситуацію з Нагірним Карабахом

Мітинг у Вірменії / Фото: Asatur Yesayants/SNA/IMAGO

Разом з тим, опозиція не закликає громадян до радикальних дій.

Вірменська опозиція анонсувала загальну акцію непокори у столиці країни Єревані через рішення щодо Нагірного Карабаху.

Про це інформує "Радіо Свобода".

Повідомляється, що член Національного комітету Вазген Манукян під час останнього мітингу заявив, що опозиція "паралізує місто" на знак протесту.

"Уся Вірменія буде паралізована в найближчі три дні. Опорою влади є тільки поліція", - заявив він.

Разом з тим він не закликав протестувальників до будь-яких радикальних дій, а тільки виходити на вулиці та протестувати.

"Треба вийти на вулиці, підняти рівень непокори до такої міри, щоб уряд став на коліна", - заявив зі свого боку депутат опозиційної фракції "Айастан" Ішхан Сагателян.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова апарату прем'єр-міністра Вірменії Араїк Арутюнян звинуватив російські ЗМІ в гібридній війні проти його країни.

у Карабаху 20 вересня загинув заступник командира російського контингенту, капітан 1-го рангу Іван Ковган та ще декілька військових

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Дата публікації
Перегляди
106
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