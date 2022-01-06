Опозиційний політик заявив про загибель 30 демонстрантів під час протестів в Алмати - ЗМІ

Опозиційний політик заявив про загибель 30 демонстрантів під час протестів в Алмати - ЗМІ

За його словами, "стрілянина велася бойовими патронами".

Очільник незалежного координаційного штабу протестів, опозиційний політик Жасарал Куанишалін стверджує, що "під час протестів в Алмати загинули щонайменше 30 демонстрантів".

Про це повідомляє телеграм-канал Orda.kz.

Він також говорить, що "стрілянина у центрі міста велася бойовими патронами" і він має докази - знайдені гільзи.

Раніше влада повідомляла, що у сутичках постраждали понад тисячу людей, 400 з них — госпіталізовані. Також повідомлялося про загибель в Алмати 13 силовиків. Наразі у місті поліція проводить зачистку, затримано близько двох тисяч людей.

Нагадаємо, вранці 6 січня стало відомо, що до Казахстану відправлено "миротворців" від країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОКДБ).

Декілька днів поспіль у Казахстані тривали протести через ціну на газ. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. Найжорстокіші сутички відбулися 5 січня, коли в країні почали орудувати мародери.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запровадив режим надзвичайного стану на території всієї країни, а також звернувся до ОДКБ із проханням про військову підтримку.

Що відбувається у Казахстані — читайте у матеріалі ТСН.ua.