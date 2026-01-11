Опозиціонерка з Венесуели хоче віддати свою Нобелівську премію Трампу: чи можливе це

Дональд Трамп. / © Associated Press

Після повалення режиму Ніколаса Мадуро лідерка опозиції Венесуели Марія Коріна Мачадо заявила, що хоче передати свою Нобелівської премії миру американському президентові Дональду Трампу. Втім, організатори сказали, що це не можливо.

Про це йдеться у заяві «Нобеля», повідомляє The Guardian.

Нобелівський інститут відхилив пропозицію Мачадо, адже нагорода «не може бути відкликана, спільна або передана».

«Факти чіткі та добре встановлені. Після оголошення Нобелівської премії її не можна відкликати, розділити чи передати іншим особам. Рішення є остаточним і діє назавжди. Жоден позов не може бути поданий проти рішення комітету з присудження премії в Стокгольмі чи Осло», — йдеться у заяві.

Вони також наголошують, що ні в заповіті Альфреда Нобеля, ні в статуті Нобелівського фонду немає жодної згадки про можливість відкликання премії. Наразі, зауважують в Інституті, жоден з комітетів з присудження премії ніколи не розглядав питання про це.

«В принципі, Норвезький Нобелівський комітет ніколи не коментує те, що говорять чи роблять лауреати премії миру після того, як їм було присуджено премію», — додали організатори премії.

Як повідомлялося, після подій у Венесуелі Мачадо заявила, що хоче передати свою нагороду Трампу від імені венесуельського народу. З її слів, те, що зробив президент США, є історичним. Це, каже вона, «величезний крок до демократичного переходу».

Нагадаємо, 3 січня Дональд Трамп заявив про вивезення лідера Венесуели Ніколаса Мадуро і його дружини з країни. Стало відомо, що політика привезли до США. У Вашингтоні Мадуро закидають ключову роль у багаторічній міжнародній змові з контрабанди кокаїну до Америки.

У Каракасі заявили, що внаслідок операції загинули 100 осіб. Повідомляється про жертви серед військових, а також серед цивільного населення. Водночас у Кубі повідомили про вбивство 32 членів її військових та розвідувальних служб у Венесуелі.