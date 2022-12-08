Оприлюднено рейтинг найвпливовіших політиків у Twitter: Байден на другому місці

Найвпливовішим світовим лідером у Twitter 2022 року став прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Услід за ним розташувалися президент США Джо Байден та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Як повідомляє digi24, до рейтингу, складеного платформою Twiplomacy, яка від 2012 року уважно стежить за прогресом цифрової дипломатії, увійшли 50 політичних діячів з усього світу.

Президент України Володимир Зеленський у цьому рейтингу, де домінують лідери Латинської Америки, посідає 7 місце, а президент Франції Еммануель Макрон – 12 позицію. Канцлер Німеччини Олаф Шольц опинився в кінці рейтингу - лише на 48 місці серед найвпливовіших світових лідерів у цій соцмережі.

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У заяві Twiplomacy йдеться, що “перші три місця в цьому рейтингу дісталися лідерам з яскравою особистістю, геополітичним впливом і великою кількістю прихильників на національному рівні”. Це ті фактори, які визначають важливість, яку світовий лідер має на платформі Twitter.

Для визначення впливу було проаналізовано дані від 2 жовтня 2021 року до 30 вересня 2022 року. Алгоритм звертав увагу на такі показники як згадки, публікації, перерозподіл публікацій, обсяг, “лайки” та кількість людей, які підписалися на певний обліковий запис.

Перші місця в рейтингу, зазначають у Twiplomacy, не обов’язково означають високу частку внутрішньої популярності цих лідерів - кілька політиків, які посідають високі сходинки, насправді стикаються з проблемами лідерства у своїй країні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський став людиною 2022 року за версією британської газети Financial Times.

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