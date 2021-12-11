В Афганістані цієї зими голод може вбити мільйон дітей

В Афганістані цієї зими голод може вбити мільйон дітей

Відповідно до аналізу ООН, 8,7 мільйона людей наближаються до голоду, що ставить Афганістан на межу масового голоду. А діти – одні з найуразливіших.

Через майже чотири місяці з того часу, як таліби захопили владу і Сполучені Штати вивели свої війська з Афганістану, країна зіткнулася з численними гуманітарними кризами, у тому числі з гострою нестачею продовольства, яка, на думку деяких груп допомоги, може цієї зими вбити мільйон афганських дітей.

За попередніми оцінками, 22,8 мільйона людей - більше половини населення країни - зіткнуться з потенційно небезпечною для життя відсутністю продуктів.

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Про це повідомляє The New York Times.

Відповідно до аналізу ООН, 8,7 мільйона людей відчуватимуть гостру нестачу продуктів, що ставить Афганістан на межу масового голоду. А діти – одні з найуразливіших.

Yahoo News

У жовтні 11-річна Рукія Джан, яка страждає від важкого недоїдання та діабету, перебуває у відділенні невідкладної допомоги дитячої лікарні Індіри Ганді в Кабулі. Рукія страждає на діабет з шести років, але її батьки, які дуже бідні, не можуть дозволити собі лікувати її хворобу, що викликає серйозні проблеми зі здоров'ям. У сім'ї семеро дітей, і вони багато годин їхали в Кабул з провінції Балх поблизу Мазарі-Шаріфа. Фото: Паула Бронштейн для Yahoo News

Афганці у довгих чергах чекають на гуманітарну продовольчу допомогу Всесвітньої продовольчої програми у вигляді олії, сочевиці та пшеничного борошна, а також програму додаткового харчування для дітей у Кабулі, Афганістан, у листопаді. Фото: Паула Бронштейн для Yahoo News

Криза була частково спровокована економічним колапсом після захоплення влади талібами, оскільки санкції США проти групи бойовиків ізолювали країну та ускладнили доставку допомоги міжнародним організаціям з надання допомоги.

Водночас, система охорони здоров'я Афганістану перебуває на межі краху: медична допомога на суму понад 600 мільйонів доларів була заморожена після того, як таліби вторглися до Кабулу.

Однак, є кілька способів допомогти. У жовтні Сполучені Штати видали дві спільні ліцензії, що дозволялить уряду США та деяким міжнародним організаціям, таким як ООН, взаємодіяти з Талібаном для надання гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, після захоплення влади в Афганістані радикальний ісламістський рух "Талібан" заборонив жінкам брати участь у зніманнях телевізійних драм, а журналісток і ведучих зобов'язали з'являтися на екрані у хустках.

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