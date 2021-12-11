В Афганістані цієї зими голод може вбити мільйон дітей

Відповідно до аналізу ООН, 8,7 мільйона людей наближаються до голоду, що ставить Афганістан на межу масового голоду. А діти – одні з найуразливіших.
Через майже чотири місяці з того часу, як таліби захопили владу і Сполучені Штати вивели свої війська з Афганістану, країна зіткнулася з численними гуманітарними кризами, у тому числі з гострою нестачею продовольства, яка, на думку деяких груп допомоги, може цієї зими вбити мільйон афганських дітей.
За попередніми оцінками, 22,8 мільйона людей - більше половини населення країни - зіткнуться з потенційно небезпечною для життя відсутністю продуктів.
Про це повідомляє The New York Times.
Відповідно до аналізу ООН, 8,7 мільйона людей відчуватимуть гостру нестачу продуктів, що ставить Афганістан на межу масового голоду. А діти – одні з найуразливіших.
У жовтні 11-річна Рукія Джан, яка страждає від важкого недоїдання та діабету, перебуває у відділенні невідкладної допомоги дитячої лікарні Індіри Ганді в Кабулі. Рукія страждає на діабет з шести років, але її батьки, які дуже бідні, не можуть дозволити собі лікувати її хворобу, що викликає серйозні проблеми зі здоров'ям. У сім'ї семеро дітей, і вони багато годин їхали в Кабул з провінції Балх поблизу Мазарі-Шаріфа. Фото: Паула Бронштейн для Yahoo News
Афганці у довгих чергах чекають на гуманітарну продовольчу допомогу Всесвітньої продовольчої програми у вигляді олії, сочевиці та пшеничного борошна, а також програму додаткового харчування для дітей у Кабулі, Афганістан, у листопаді. Фото: Паула Бронштейн для Yahoo News
Криза була частково спровокована економічним колапсом після захоплення влади талібами, оскільки санкції США проти групи бойовиків ізолювали країну та ускладнили доставку допомоги міжнародним організаціям з надання допомоги.
Водночас, система охорони здоров'я Афганістану перебуває на межі краху: медична допомога на суму понад 600 мільйонів доларів була заморожена після того, як таліби вторглися до Кабулу.
Однак, є кілька способів допомогти. У жовтні Сполучені Штати видали дві спільні ліцензії, що дозволялить уряду США та деяким міжнародним організаціям, таким як ООН, взаємодіяти з Талібаном для надання гуманітарної допомоги.
Нагадаємо, після захоплення влади в Афганістані радикальний ісламістський рух "Талібан" заборонив жінкам брати участь у зніманнях телевізійних драм, а журналісток і ведучих зобов'язали з'являтися на екрані у хустках.
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