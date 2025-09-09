Оприлюднені фото місця, в якому чоловік 4 роки переховувався з дітьми

Табір, де переховувався чоловік / © Поліція Нової Зеландії

Поліція Нової Зеландії оприлюднила фото одного з таборів, де Том Філліпс із трьома дітьми переховувався перед трагічними подіями, що сталися вранці 2 вересня неподалік Вайтомо.

Про це повідомили пресслужба поліції країни.

Імпровізований табір вдалося знайти завдяки інформації від однієї з дітей. Він розташовувався приблизно за два кілометри від місця, де Філліпс відкрив вогонь по правоохоронцях, смертельно поранивши одного з них. У перестрілці чоловік загинув.

За даними слідства, стрілянина сталася близько 3:25 ранку на дорозі Те Ангa.

Комісар поліції Річард Чамберс та міністр поліції Марк Мітчелл відвідали в лікарні пораненого правоохоронця, якого називають «офіцер А».

«Я був радий зустрітися з ним та його родиною, щоб висловити підтримку. Попереду в нього тривале відновлення, але ми будемо поруч на кожному етапі», — сказав Чамберс.

© Поліція Нової Зеландії

Він наголосив, що поранений є відданим та турботливим констеблем, який «уособлює найкращі риси сільського поліцейського».

Наразі кілька районів Західного Вайкато перебувають під охороною поліції, там працюють криміналісти. Місце табору та територія перестрілки залишаються активними місцями злочину.

Поліція повідомила, що вже вилучено три одиниці зброї, зокрема ту, з якої стріляв Філліпс. У таборі виявили ще кілька одиниць вогнепальної зброї.

В.о. заступниці комісара Джилл Роджерс уточнила, що триває низка паралельних розслідувань: від слідства Корони до перевірки Незалежного органу з розгляду дій поліції. Тіло Філліпса було вилучено з місця події вчора, сьогодні має відбутися розтин.

© Поліція Нової Зеландії

Троє дітей, яких Філліпс утримував у таборах, зараз під опікою державної служби Oranga Tamariki.

«Наші співробітники розповіли, що діти охоче йшли на контакт, отримували напої та перекуси, поки чекали на вивезення з табору. Зараз вони у безпеці, і ми приділятимемо максимум уваги та чутливості, аби допомогти їм оговтатися після пережитого», — заявила Роджерс.

Додаткові поліцейські наряди залишатимуться в регіонах Марокопа та Кінг-Кантрі найближчими днями, поки триває розслідування.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Новій Зеландії поліція застрелила Тома Філліпса, який понад три роки переховувався зі своїми трьома дітьми. Правоохоронці прибули на виклик про пограбування та під час переслідування підозрюваний відкрив по них вогонь, і поліція застосувала зброю у відповідь.