Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Білий дім оприлюднив результати медичного огляду президента США Дональда Трампа. Лікар американського лідера заявив, що він є «повністю придатним» до виконання обов’язків головнокомандувача.

Про це повідомляє АР.

Нині 78-річний Трамп важить на 20 фунтів менше, ніж під час огляду 2020 року, коли він ще був президентом і перебував на межі ожиріння.

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Лікар зазначив, що Трамп під час огляду важив 224 фунти (близько 101,6 кг), у порівнянні з 244 фунтами (110,6 кг) чотири роки тому.

Індекс маси тіла (ІМТ) Трампа знизився до 28,0 — тепер він входить у категорію «надмірна вага». У 2020 році його ІМТ становив 30,5, що класифікувалося як ожиріння.

У звіті зазначено, що Трампу раніше робили операцію з видалення катаракти на обох очах, але дати не вказані. Це доволі поширена процедура серед людей літнього віку — помутнілий кришталик ока замінюється штучним, аби покращити зір.

У липні 2024 року Трамп, будучи тоді кандидатом у президенти, пройшов колоноскопію, яка виявила доброякісний поліп та дивертикульоз — поширене вікове захворювання, за якого стінки кишечника слабшають. Воно може спричинити запалення, хоча більшість людей не мають симптомів.

Також Трамп знову успішно склав Монреальський когнітивний тест (MoCA), що оцінює різні функції мозку.

Також був проведен скринінг на депресію та тривожність — результати в межах норми.

Його рівень холестерину покращився завдяки прийому розувастатину та езетімібу. У 2018 році загальний холестерин становив 223, у 2019 — 196, у 2020 — 167, нині — 140 (норма — менше 200).

Тиск Трампа — 128 на 74. Це вважається підвищеним, і без заходів може перерости в гіпертонію.

Пульс у стані спокою — 62 удари на хвилину, що відповідає нормі. Зазвичай нижчий пульс свідчить про кращу фізичну форму серця.

Також він приймає аспірин для зниження ризику інфаркту та інсульту.

Огляд виявив незначні пошкодження шкіри від сонця та кілька доброякісних новоутворень, але нічого небезпечного. Також підтверджено наявність рубця на правому вусі після поранення під час замаху на життя на мітингу в Батлері (штат Пенсільванія) в липні 2024 року.

Огляд включав діагностичні та лабораторні аналізи, а також консультації з 14 фахівцями.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в США затримали «Містера Сатану», який погрожував вбивством Трампу та Маску.