Світ
529
1 хв

Оптимістична заява Келлога та ситуація довкола Гренландії: головні новини ночі 22 січня 2026 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Олена Кузьмич
Гренландія

Гренландія / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 22 січня 2026 року:

  • Келлог у Давосі сподівається, що війну РФ проти України зупинять до літа Читати далі –>

  • Рютте в Давосі озвучив скільки військових Росія втрачала щодня у грудні Читати далі –>

  • Данія може передати США контроль над частиною Гренландії під військові бази — NYT Читати далі –>

  • ООН відповіла на критику Трампа та заяви про «Раду миру»: що сказали в організації Читати далі –>

  • Кирило назвав Путіна “чудом Божим”: у ЦПД заявили про сакралізацію влади в РФ Читати далі –>

