- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 529
- Час на прочитання
- 1 хв
Оптимістична заява Келлога та ситуація довкола Гренландії: головні новини ночі 22 січня 2026 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 22 січня 2026 року:
Келлог у Давосі сподівається, що війну РФ проти України зупинять до літа Читати далі –>
Рютте в Давосі озвучив скільки військових Росія втрачала щодня у грудні Читати далі –>
Данія може передати США контроль над частиною Гренландії під військові бази — NYT Читати далі –>
ООН відповіла на критику Трампа та заяви про «Раду миру»: що сказали в організації Читати далі –>
Кирило назвав Путіна “чудом Божим”: у ЦПД заявили про сакралізацію влади в РФ Читати далі –>