Опубліковано рейтинг країн за якістю життя: на якому місці Україна

Опубліковано рейтинг країн за якістю життя. У першій половині 2024 року Люксембург став лідером рейтингу за якістю життя, тоді як Нігерія зайняла останнє місце серед 83 країн.

Про це свідчить щорічний рейтинг якості життя серед країн міжнародного проєкту Numbeo.

Топ-10 країн за якістю життя

1 місце: Люксембург — високі показники купівельної спроможності, безпеки та якості охорони здоров’я;

2 місце: Нідерланди — сильна економіка та високий рівень життя;

3 місце: Данія — відзначається чудовою соціальною підтримкою та безпекою;

4 місце: Оман — високий рівень безпеки та купівельної спроможності;

5 місце: Швейцарія — відома стабільністю та чудовою системою охорони здоров’я;

6 місце: Фінляндія — сильний соціальний захист та якість життя;

7 місце: Ісландія — стабільна економіка та соціальна підтримка;

8 місце: Австрія — поєднання безпеки, здоров’я та економічної стабільності;

9 місце: Норвегія — високий рівень життя та соціального захисту;

10 місце: Швеція — стабільна економіка та високий рівень життя.

Україна зайняла 66-е місце за рівнем життя серед 83 країн. Наша країна має стабільний, але нижчий рівень життя порівняно з європейськими країнами.

Цікаво, що у 2020 році за якістю життя Україна посідала 65 місце. Тобто повномасштабне вторгнення не спричинило різкого падіння країни у рейтингу. Згідно з оцінками, відбулось й певне покращення, зокрема, в галузі охорони здоров’я.



Водночас Росія та Білорусь розташувалися вище у рейтингу та займають 65 та 52 місця відповідно.

Аналітики дають оцінку країнам за кліматом, забрудненням, купівельною спроможністю, цінами на житло, вартістю життя і часом на дорогу на роботу.

Нагадаємо, Україна піднялася найвище за останнє десятиліття у рейтингу найсильніших паспортів, посівши 30 місце.

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