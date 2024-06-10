Опубліковано рейтинг розмірів пенісів чоловіків з усього світу: на якому місці українці

Українські чоловіки мають більший розмір, ніж росіяни.
Вчені оприлюднили нове дослідження щодо розміру пенісів чоловіків з усього світу. Рейтинг очолили представники африканських країн.
Про це пише World Population Review.
Як зазначається, середня довжина пеніса чоловіка у світі становить 12,9 - 13,9 сантиметра. Водночас середня довжина статевого члена українця складає 14,2 сантиметра - що є вищим за середній показник. До речі, ця довжина більша ніж у росіян, які мають 14,1 сантиметра.
У Великій Британії чоловіки “мають” 14,3 сантиметра, у Швейцарії - 14,25 сантиметра, а Словаччина, Албанія та Кірибаті - 14,19 сантиметра.
Рейтинг країн з середнім розміром члена
- Судан – 17,95 сантиметра;
- Демократична Республіка Конго – 17,92 сантиметра;
- Еквадор – 17,59 сантиметра;
- Республіка Конго – 17,33 сантиметра;
- Гана – 17,31 сантиметра;
- Нігерія – 17,0 сантиметра;
- Венесуела – 16,93 сантиметра;
- Ліван – 16,82 сантиметра;
- Колумбія – 16,75 сантиметра;
- Камерун – 16,65 сантиметра.
В яких країнах чоловіки мають найменший середній показник
- Таїланд – 9,43 сантиметра;
- Північна Корея – 9,60 сантиметра;
- Камбоджа – 9,84 сантиметра;
- Непал – 9,98 сантиметра;
- М'янма – 10,10 сантиметра;
- Лаос – 10,14 сантиметра;
- В'єтнам – 10,15 сантиметра;
- Шрі-Ланка – 10,18 сантиметра;
- Південна Корея – 10,80 сантиметра;
- Філіппіни – 10,85 сантиметра.
Серед європейців лідирують нідерландці (15,6 сантиметра), поляки (15,41 сантиметра) та шведи (15,36 сантиметра).
Окремо треба зазначити, що наведені дані не є абсолютно точними, оскільки масштаби досліджень в кожній країні різняться та метод опитування є менш надійним, аніж реальні вимірювання.
Нагадаємо, що літак Airbus A320 з пасажирами на борту був розтрощений в повітрі градом.
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