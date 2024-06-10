Опубліковано рейтинг розмірів пенісів чоловіків з усього світу: на якому місці українці

Вчені оприлюднили нове дослідження щодо розміру пенісів чоловіків з усього світу. Рейтинг очолили представники африканських країн.

Про це пише World Population Review.

Як зазначається, середня довжина пеніса чоловіка у світі становить 12,9 - 13,9 сантиметра. Водночас середня довжина статевого члена українця складає 14,2 сантиметра - що є вищим за середній показник. До речі, ця довжина більша ніж у росіян, які мають 14,1 сантиметра.

У Великій Британії чоловіки “мають” 14,3 сантиметра, у Швейцарії - 14,25 сантиметра, а Словаччина, Албанія та Кірибаті - 14,19 сантиметра.

Рейтинг країн з середнім розміром члена

Судан – 17,95 сантиметра;

Демократична Республіка Конго – 17,92 сантиметра;

Еквадор – 17,59 сантиметра;

Республіка Конго – 17,33 сантиметра;

Гана – 17,31 сантиметра;

Нігерія – 17,0 сантиметра;

Венесуела – 16,93 сантиметра;

Ліван – 16,82 сантиметра;

Колумбія – 16,75 сантиметра;

Камерун – 16,65 сантиметра.

В яких країнах чоловіки мають найменший середній показник

Таїланд – 9,43 сантиметра;

Північна Корея – 9,60 сантиметра;

Камбоджа – 9,84 сантиметра;

Непал – 9,98 сантиметра;

М'янма – 10,10 сантиметра;

Лаос – 10,14 сантиметра;

В'єтнам – 10,15 сантиметра;

Шрі-Ланка – 10,18 сантиметра;

Південна Корея – 10,80 сантиметра;

Філіппіни – 10,85 сантиметра.

Серед європейців лідирують нідерландці (15,6 сантиметра), поляки (15,41 сантиметра) та шведи (15,36 сантиметра).

Окремо треба зазначити, що наведені дані не є абсолютно точними, оскільки масштаби досліджень в кожній країні різняться та метод опитування є менш надійним, аніж реальні вимірювання.

Нагадаємо, що літак Airbus A320 з пасажирами на борту був розтрощений в повітрі градом.

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