"Опущений" і "півень": колишній співробітник КДБ пояснив, кому вигідна дискредитація Пригожина

За його словами, Путіну не подобається зайва політична активність олігарха, адже "сильний Пригожин" диктаторові не потрібен.

Російський диктатор Володимир Путін побоюється, що його авторитет може підірвати зайва політична активність власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Саме тому зараз активно "розганяється" інформація, що олігарх під час відбування ув'язнення в колонії вступав у гомосексульні зв'язки з іншими зеками і належав до касти так званих "опущених".

Про це розповів колишній співробітник КДБ СРСР та Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Жирнов, інформує "Апостроф".

"Саме він запровадив кримінальний жаргон в лексику вищої державної влади, до речі. Тепер Пригожин затулив старого Путіна на другий план, наче той нічого вже не може", – сказав він.

Жирнов наголосив, що "вкид" проти Пригожина справді серйозний, адже він будує свій авторитет саме на кримінальному "авторитеті. Тоді як "опущені" взагалі вважаються нерукостислими в РФ.

У 18 років Пригожин потрапив до в'язниці. 1981 року його засудили його до 13 років позбавлення волі за статтями "крадіжка", "розбій", "шахрайство", "залучення неповнолітнього до злочинної діяльності". 1988 року він був помилований і в 1990 вийшов з колонії-поселення

Зазначається, що саме молоді і недосвідчені особи стають об'єктами домагань кримінальників, "злодіїв у законі".

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"Зовсім політичний авторитет Пригожина вся ця історія не знищить, але в кримінальному середовищі він може користуватись меншою підтримкою. Звісно, він може організувати спростування, скаже що все це "заказуха", і зробити це красиво. Путіну "вагнерівський" бонза потрібен, щоб додати центрів впливу проти силовиків, які оточують Путіна та претендують на владу, але надто сильний Пригожин диктатору не потрібен", – сказав Сергій Жирнов.

ЕксКДБівець вважає, що саме тому Пригожина змусили зізнатися, що він створив ПВК "Вагнер". Крім того олігарх визнав втручання у вибори у США, за що його внесли в санкційний список. Кремль хоче отримати на небезпечного для Путіна соратника компромат, щоб тримати у покорі.

"Можливо, хтось організував кувалдове вбивство теж, щоб підвести Пригожина під статтю і тримати його у покорі. "Чистих" у владі немає: на них завжди є можливість тиснути", – підсумував колишній посадовець.

Скандал із Пригожиним: "опущений" і "півень"

Нагадаємо, що недавно російський кримінальний авторитет "Саша Курара" записав відеозвернення, у якому розповів, що відбував ув'язнення разом з Пригожиним.

Курара стверджує, що Пригожин займав найнижче місце в тюремній ієрархії, тобто був тим, кого на сленгу ув'язнених називають "опущеними". Крім того, теперішній олігарх вступав в гомосексувальні зв'язки у пасивному стані з іншими в'язнями, тобто був так званим "півнем".

"Пригожин це пі***с у повному сенсі цього слова. Пригожин — це ображений, який мав своє місце і знав своє місце, та погодився з цим. А тепер ви, які йдете до цього ПВК "Вагнер", стаєте під прапор пі***са, вами командує пі***с і ви прирівнюєте себе до пі***са. Навіть не те що прирівнюєте — ви стаєте нижче, ніж пі***с", — говорив Курара.

Радник ОП Олексій Арестович вважає, що публікація такої скандальної інформації може бути комусь вигідна в Росії.

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