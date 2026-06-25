Опитування серед поляків про вступ України до ЄС показало шокувальні результати

Поляки з національними прапорами / © Associated Press

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Нове опитування продемонструвало неочікуваний зсув у громадській думці Польщі. Більшість респондентів (59,7%) висловилися проти вступу України до Європейського Союзу. Тоді як підтримують такий крок 35,3%опитаних.

Про це повідомило видання Wiadomosci.

Згідно з результатами дослідження IBRiS, проведеного на замовлення Radio Zet, більшість опитаних поляків не підтримують вступ України до Євросоюзу.

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У межах дослідження респондентам поставили запитання, чи має Україна стати членом ЄС. Відповідь «однозначно так» дали лише 8,4% опитаних, а варіант «скоріше так» обрали 26,9%.

Водночас найпоширенішою відповіддю стала «однозначно ні» — її обрали 32,3% респондентів. Ще 27,4% вважають, що Україна скоріше не повинна ставати частиною блоку. Невизначеними залишилися 5% учасників.

Таким чином, результати опитування свідчать, що серед поляків противників євроінтеграції України наразі більше, ніж прихильників.

Опитування для Radio Zet організував Інститут ринкових і соціальних досліджень IBRiS. Дослідження відбулося 12 та 13 червня методом телефонних стандартизованих анкетних інтерв’ю за підтримки комп’ютера. Участь у ньому взяла репрезентативна група з 1068 осіб.

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Конфлікт між Україною та Польщею — останні новини

Нагадаємо, очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що суперечки між Києвом і Варшавою не завадять вступу України до ЄС. На прикладі історії примирення Франції та Німеччини він наголосив, що європейська інтеграція створювалася саме для того, аби припинити конфлікти між колишніми ворогами, і цей досвід гарантує мирне майбутнє для українсько-польських відносин.

До слова, вимога Польщі отримати від ЄС повну компенсацію у 450 млн євро за передану Україні зброю спричинила конфлікт у Євросоюзі та обурення серед українців. Брюссель пропонує спрямувати частину коштів з Європейського фонду миру на нову допомогу ЗСУ, проте Варшава наполягає на поверненні грошей до власного бюджету для переозброєння армії.

У соцмережах українці гостро розкритикували таку позицію, наголошуючи, що Польща суттєво оновила свій арсенал завдяки постачанням Україні та отримує значні вигоди від податків біженців, а також дотацій ЄС, що, на думку користувачів, значно перевищує суму претензій Варшави.

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