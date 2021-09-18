Оральний секс на висоті: пасажир найбільшого європейського лоукостера зняв пікантне відео

Хтива пара влаштувала інтим під час польоту.

Один із пасажирів найбільшого лоукостера Європи Ryanair опублікував у соцмережі Twitter сцену орального сексу, яким займалися його сусіди по літаку.

Про це повідомляє Daily Star.

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У повідомленні уточнили, що відео було опубліковане ще 14 вересня, але його автор не вказав, на борту якого саме рейсу відбувалося це дійство.

"Це дозволено етичними правилами Ryanair. Врахую це під час наступного бронювання", - підписав він опубліковані кадри.

На відео чоловік із напоєм в руці сидить у пів оберту до своєї сусідки, яка здійснює ритмічні рухи головою біля його геніталій. У перерві між оральним сексом пара пристрасно цілується.

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Невідомо, якою була реакція членів екіпажу на публічний секс на борту пасажирського авіалайнера. Згідно з публічними правилами авіакомпанії, пасажирів, які порушують громадський порядок, можуть примусово висадити з літака.

Нагадаємо, раніше у Залізному Порту в Херсонській області закохана пара з Дніпра влаштувала гарячий відпочинок посеред пляжу.

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