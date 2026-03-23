Орбан догрався: ЄС виключає Угорщину з обговорень чутливих питань - Politico

Віктор Орбан

Доповнено додатковими матеріалами

Євросоюз організовує вужчі формати засідань замість нарад з усіма державами блоку, щоб угорська влада не знала подробиць.

Про це пише Politico з посиланням на власні джерела.

«Загалом, саме не надто лояльні держави-члени є головною причиною того, що більшість відповідної європейської дипломатії зараз відбувається в різних менших форматах — E3, E4, E7, E8, Веймар, NB8, JEF тощо», — розповіло одне із джерел видання.

Зазначається, що цифри вказані після літер — це кількість держав, які вважаються лідерами у цій групі. Наприклад, NB8 — це вісім країн Північної Європи і Балтії.

Водночас один із дипломатів зазначив, що у світлі нових звинувачень Угорщини у зливі інформації Росії, ЄС може засекретити частину інформації та документів.

«Це підриває довіру, співпрацю і цілісність Європейського Союзу. Це жахлива ситуація. Якщо він (Орбан, — ред.) залишиться при владі після виборів, думаю, ЄС доведеться шукати інші способи вирішення цієї проблеми», — зазначило одне із джерел Politico.

Що передувало

Протягом багатьох років уряд Угорщини під керівництвом Віктора Орбана надавав Москві інформацію про делікатні дискусії в ЄС.

Про це повідомляє видання The Washington Post з посиланням на нинішніх та колишніх посадовців європейської безпеки.

За словами одного зі співрозмовників видання, міністр закордонних справ Сіярто під час перерв у засіданнях ЄС регулярно телефонував своєму російському колезі Сергію Лаврову, щоб надавати Кремлю «живі звіти про те, що обговорювалося» та можливі рішення.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що в Євросоюзі давно підозрювали представників Угорщини у роботі на Москву.

Раніше повідомлялося, що терпіння Європейського Союзу та ключових держав-членів щодо політичних маневрів угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана добігає кінця.