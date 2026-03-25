Європейський Союз відклав затвердження кредитного плану для Угорщини на суму понад 16 млрд євро. Рішення Брюсселя безпосередньо пов’язане з позицією уряду Віктора Орбана, який блокує надання Україні фінансової допомоги у розмірі 90 млрд євро.

Про це повідомляє RMF24.

Політичні причини затримки фінансування

Хоча офіційно в Єврокомісії заявляють, що розгляд угорської заявки в межах оборонної програми SAFE ще триває. Джерела у дипломатичних колах ЄС називають причину затримки суто політичною. За словами європейських дипломатів, Будапешт порушує принцип «лояльного співробітництва», перешкоджаючи фінансуванню країни, що відбиває російську агресію.

Остаточним приводом для заморозки коштів стало підтвердження Віктором Орбаном своєї позиції на останньому саміті ЄС, де він вкотре заблокував кредитний пакет для Києва.

Проблеми з оборонними проєктами та санкціями

Угорщина зацікавлена у коштах програми SAFE, оскільки вони призначені для підтримки національних оборонних проєктів. Проте блокування допомоги Україні — не єдина претензія Брюсселя до Будапешта. Додаткове напруження викликає той факт, що Угорщина гальмує ухвалення 20-го пакета санкцій проти Росії, який планували затвердити до четвертої річниці повномасштабного вторгнення РФ.

Наразі Єврокомісія продовжує оцінку угорського плану. Проте терміни його можливого схвалення залишаються невизначеними через відсутність консенсусу щодо українського питання.

Блокування допомоги Україні від ЄС — що відомо

Нагадаємо, 19 березня Угорщина та Словаччина заблокували виділення Україні кредиту на 90 млрд євро, влаштувавши демарш на саміті в Брюсселі.

Однак невдовзі президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що незважаючи на блокування з боку Угорщини, ЄС надасть Україні 90 млрд євро кредиту на 2026 — 2028 роки.

Згодом і президентка Європарламенту Роберта Мецола назвала підтримку України безпековою політикою, а не благодійністю.

Раніше повідомлялося, Віктор Орбан влаштував газовий шантаж, щоб домогтися відновлення постачання нафти до Угорщини через трубопровід «Дружба».