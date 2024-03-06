Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Орбан зустрінеться із Трампом, щоб обговорити закінчення війни РФ проти України

Орбан зустрінеться із Трампом, щоб обговорити закінчення війни РФ проти України

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан / Фото: Associated Press

Сіярто не вірить, що "Київ може перемогти Росію".

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан хоче обговорити, як припинити війну Росії проти України цього тижня з колишнім президентом США Дональдом Трампом у Флориді.

Про це заявив міністр закордонних справ Петер Сіярто, передає Bloomberg

За його словами, зустріч із Трампом також буде зосереджена на двосторонніх зв’язках між Угорщиною та США.

Автори видання пишуть, що "Орбан намагається вислужитися перед Трампом, розглядаючи його повернення в Білий дім як спосіб полегшити дипломатичну ізоляцію Угорщини після того, як суперечки з союзниками по НАТО та ЄС спричинили тиск з боку адміністрації Байдена та групи двопартійних законодавців США". 

Сіярто не вірить, що "Київ може перемогти Росію", а "Росія може перемогти весь Захід", тому, на його думку, переговори про припинення війни неминучі.

"Хоча Орбан закликав до негайного припинення вогню, він не запропонував жодних інших планів щодо припинення війни, яка триває вже третій рік", - зауважили на сайті інформаційного агентства.

Нагадаємо, раніше угорський прем'єр Віктор Орбан запропонував перетворити Україну на "буферну зону".

Читайте провідні новини дня:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

 

 

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація