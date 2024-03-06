Орбан зустрінеться із Трампом, щоб обговорити закінчення війни РФ проти України

Сіярто не вірить, що "Київ може перемогти Росію".

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан хоче обговорити, як припинити війну Росії проти України цього тижня з колишнім президентом США Дональдом Трампом у Флориді.

Про це заявив міністр закордонних справ Петер Сіярто, передає Bloomberg.

За його словами, зустріч із Трампом також буде зосереджена на двосторонніх зв’язках між Угорщиною та США.

Автори видання пишуть, що " Орбан намагається вислужитися перед Трампом, розглядаючи його повернення в Білий дім як спосіб полегшити дипломатичну ізоляцію Угорщини після того, як суперечки з союзниками по НАТО та ЄС спричинили тиск з боку адміністрації Байдена та групи двопартійних законодавців США".

Сіярто не вірить, що "Київ може перемогти Росію", а "Росія може перемогти весь Захід", тому, на його думку, п ереговори про припинення війни неминучі.

"Хоча Орбан закликав до негайного припинення вогню, він не запропонував жодних інших планів щодо припинення війни, яка триває вже третій рік", - зауважили на сайті інформаційного агентства.

Нагадаємо, раніше угорський прем'єр Віктор Орбан запропонував перетворити Україну на "буферну зону".

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