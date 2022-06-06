"Орбан ходить по лезу ножа": політичний експерт розповів про хиткі взаємини Угорщини та ЄС

За словами політолога, президент Віктор Орбан своїми діями провокує не лише Україну, а й Брюссель.

Проросійськість Угорщини дорівнює антизахідності, тому проти країни сьогодні розпочато низку процедур щодо того, наскільки угорські законодавчі розпорядження відповідають правилам Євросоюзу.

Про це розповів політолог Дмитро Тужанський в ефірі телеканалу "Freeдім".

"За однією з процедур, Угорщина може втратити право голосу в раді ЄС. Також є свіжа процедура, що стосується грошей, які Угорщина має одержувати від Євросоюзу. Досі заблоковано фонд поновлення після коронавірусу, а це також гроші Євросоюзу. Це пов'язано з невідповідністю угорського законодавства та процесуальних дій (тендерних, антикорупційних). Угорщина сьогодні у дуже непростому становищі щодо Євросоюзу, тому політика Віктора Орбана дивує. Як би він це не заперечував, він дуже залежить від європейських грошей. Тож Орбан ходить по лезу ножа", - зазначив експерт.

Нагадаємо, спікер парламенту Угорщини Ласло Кевер заявив про начебто "психічну проблему" у президента України Володимира Зеленського, аргументуючи це тим, що він рішуче, іноді жорстко просить партнерів про підтримку.

"Зазвичай той, кому потрібна допомога, просить про неї ввічливо - наполегливо, але просить, а не вимагає або погрожує. Погрожують зазвичай ворогам, а зовсім не тим, із ким хочуть дружити. Тут є якісь особисті психічні проблеми", - заявив угорський парламентар.

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