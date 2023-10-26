Орбан і Фіцо тролять Захід: що робитиме ЄС і чи вгамує "друзів Путіна" – аналіз Politico

Прем'єри Угорщини та Словаччини дратують Захід своєю проросійською риторикою, проте від різких дій проти них Брюссель поки утримується.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провів минулий тиждень, нахабно тролячи Захід — потискав руку диктаторові Володимиру Путіну, порівнював ЄС із тоталітарним Радянським Союзом і обіцяв затримати новий транш допомоги Україні.

Тепер угорський лідер збирається об’єднатися з новообраним проросійським прем'єром Словаччини Робертом Фіцо, щоб ще більше образити блок під час зустрічі лідерів ЄС у четвер у Брюсселі.

Про це йдеться у статті Politico.

Якою буде відповідь ЄС

Брюссель обіцяє розморозити 13 мільярдів євро для Угорщини в обмін на проведення Будапештом реформ, які приведуть його у відповідність до стандартів верховенства права.

"Словаччина – настільки слабка країна, що це (позиція Фіцо. – Ред.) навряд чи щось змінить. Вона майже не має важелів впливу. Їй потрібні фінансування і добра воля ЄС, вона не може дозволити собі бути порушником спокою в Брюсселі. Для Орбана набагато важливішою стала втрата Польщі як союзника в питаннях верховенства права, адже вони мали реальний вплив", – сказав у коментарі виданню один з чиновників ЄС.

На його думку, Орбан теж зрештою погодиться на важливі рішення, незважаючи на його театральні виступи проти ЄС.

"Очевидно, що сигнал цього фото, де Орбан і Путін потискають руки, не позитивний. Але якщо зробити крок назад і поглянути на те, що ЄС і Угорщина зробили щодо війни, яку Росія почала проти України, ми легко побачимо, що всі рішення були прийняті одноголосно, в тому числі щодо санкцій проти Росії і підтримки України", – сказав чиновник з Франції.

Деструктивний Орбан

Але хоча санкції ЄС проти Росії були погоджені, Угорщина регулярно відкладала ці заходи, щоб вирвати собі поступки.

Також публічна критика Орбана в бік НАТО і Вашингтону дедалі більше тривожить країни Центральної і Східної Європи.

У приватних розмовах дипломати дивуються, чому західні держави повинні продовжувати ділитися конфіденційною інформацією з Угорщиною, якщо її лідер лояльний насамперед до Росії.

"Якби я був на місці України, я б не відчував себе комфортно ділитися будь-якими планами, доки Орбан присутній", — сказав один високопоставлений дипломат, який залишився анонімним.

"Поведінка Віктора Орбана завдає шкоди Європейському Союзу. У той час як прем’єр-міністр Угорщини постійно ображає ЄС, він йде до авторитарних режимів виключно в надії залучити нові кошти для своєї кумівської системи. У цій ситуації було б фатально передати заморожені кошти уряду Угорщини", – сказав голова комітету Бундестагу у справах ЄС Антон Хофрайтер. Ми повинні чітко розуміти: у той час, коли Росія також використовує гібридні засоби війни проти держав Європейського Союзу, Віктор Орбан дедалі більше стає ризиком для безпеки Європи".

Після обіймів Орбана з Путіним у Китаї, посол Вашингтона в Будапешті Девід Прессман скликав зустріч послів НАТО в Угорщині та заявив, що США передали Угорщині "стурбованість з приводу безпеки".

Нічого страшного?

На запитання журналістів про перспективи вжиття більш жорстких заходів проти Угорщини дипломати кількох західноєвропейських країн відповіли, що їх не передбачається.

Дипломати стверджують, що Угорщина є другорядною проблемою, вказуючи на те, що Орбан наразі підписав кожен пакет допомоги Україні, а також санкції проти Росія.

Крім того, вони стверджують, що зараз він більш ізольований, ніж будь-коли, оскільки його колишній союзник, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, зазнав поразки на парламентських виборах.

Що стосується Фіцо, словацького лідера, який пообіцяв не надсилати "жодного патрона" в Україну, його не розцінюють як ризик для ЄС.

Один з дипломатів ЄС зауваив, що поки що в Брюсселі чули про Фіцо лише як про кандидата на виборах, а не як про члена Європейської Ради.

"Іноді це різні речі", – багатозначно зауважив дипломат.

Нагадаємо, що 17 жовтня у Пекіні угорський прем'єр Віктор Орбан та російський диктатор Володимир Путін провели незаплановану зустріч. Це вперше за понад рік Путін зустрівся з лідером країни ЄС.

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