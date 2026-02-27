Орбан і Фіцо готують спільне "розслідування" пошкодження “Дружби”: що відомо

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо / © Associated Press

Угорщина та Словаччина домовилися створити спільну комісію для розслідування пошкоджень нафтопроводу «Дружба» на території України. Лідери цих країн закликають Київ надати їм доступ до місця аварії та якнайшвидше відновити постачання російської нафти.

Про це повідомляє Reuters.

Чому виник конфлікт навколо нафтопроводу

Постачання нафти через «Дружбу» до Угорщини та Словаччини, які залишаються єдиними країнами Європейського Союзу, що продовжують імпортувати російську сировину, зупинилося ще 27 січня. Україна стверджує, що трубопровід був пошкоджений внаслідок удару російського безпілотника, і ремонтні роботи тривають максимально швидко.

Натомість Будапешт та Братислава звинувачують у тривалому відключенні Київ. Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що зупинка потоків нібито має політичні мотиви. Разом зі своїм словацьким колегою Робертом Фіцо вони домовилися створити слідчу комісію для з’ясування реального стану труби.

«Я закликаю президента Зеленського надати доступ комісії та забезпечити умови, необхідні для її роботи», — заявив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Пошук альтернатив та тиск на ЄС

Через зупинку нафтопроводу обидві країни змушені шукати альтернативні джерела палива та використовувати свої стратегічні резерви. Угорська нафтова компанія MOL уже замовила танкери з сировиною із Саудівської Аравії, Норвегії, Казахстану та Лівії.

Словацький прем’єр Роберт Фіцо зазначив, що вони запропонують свою слідчу комісію Європейській комісії. Він також висловив невдоволення тим, що Брюссель нібито ставить інтереси України вище за потреби країн-членів ЄС, і нагадав, що Словаччина раніше вже припинила екстрене постачання електроенергії до нашої держави як захід у відповідь.