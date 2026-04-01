Орбан може не визнати результати виборів в Угорщині і готує провокації — експерт

В Угорщині не виключають можливість розвитку подій за сценарієм, подібним до штурму Капітолія у США, якщо результати виборів викличуть спротив частини електорату.

Ігор Бережанський
Віктор Орбан

Віктор Орбан / © Associated Press

В Угорщині може розглядатися сценарій дестабілізації, схожий на події у США під час штурму Капітолія.

Про це в етері Еспресо заявив генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун, директор агентства реформування сектора безпеки, заступник голови СБУ (2014–2015 рр.).

«Щодо того, чи може Орбан спробувати не визнати або сфальсифікувати результати виборів в Угорщині, то це дуже ймовірний варіант. І це якраз той варіант, який свого часу був використаний у США, коли нібито прихильники штурмом майже не захопили Капітолій», — зазначив він.

Експерт вважає, що подібний сценарій може бути адаптований і в Угорщині.

«Я думаю, що десь приблизно такий сценарій розробляється в Угорщині, коли найбільш бойова частина електорату Орбана може чудити, якщо не заколоти, то щось схоже на це», — додав Ягун.

Водночас він звернув увагу на політичну невизначеність у разі поразки чинного прем’єра.

«За його словами, треба розуміти, що після 12 квітня Орбан, якщо програє вибори, залишатиметься при владі до червня, а що відбудеться у цей проміжок часу, невідомо», — йдеться у заяві.

Ягун наголосив, що ці вибори мають значення передусім для самих угорців, однак їхні наслідки можуть впливати і на сусідні країни.

«Це напевно перші іноземні вибори, на які я звертаю уваги та намагаюся щось людям пояснити, але це вибори угорського народу, не наші. І навіть якщо Орбан спробує залишитися і залишиться при владі, то нам все одно з тим всім жити», — зазначив він.

Він також звернув увагу на риторику угорського прем’єра та її зміни.

«А от, як він буде виходити із ситуації, яка все більше і більше критично стає навколо його Угорщини в ЄС, не знаю. Один раз він „продавав“ виборцям, що Угорщина захищається від єврея Сороса, який, до речі, родом з Угорщини», — сказав Ягун.

«І Орбан тоді чітко указував, що Сорос — єврей. А тут зараз йому дорогу перейшов єврей Зеленський. І не зовсім зрозуміла ця єврейська тема в риториці Орбана, тому хай європейці і всі навколо нього розбираються з ним», — підсумував він.

Раніше повідомлялося, що уряд Угорщини оприлюднив відео допиту колишнього фахівця партії «Тиса». Орбан стверджує, що той зізнався у вербуванні Україною, хоча на записі цього немає.

Ми раніше інформували, що глава МЗС України Андрій Сибіга прокоментував інформацію, що його угорський колега і постійний критик України Петер Сіярто регулярно передавав Кремлю стратегічну інформацію про внутрішні процеси ЄС.

