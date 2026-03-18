Віктор Орбан / © Getty Images

Реклама

Чинний прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у разі поразки своєї партії «Фідес» на парламентських виборах може вдатися до радикальних дій, щоб не втратити владу. Він може спровокувати конституційну кризу та оголосити надзвичайний стан.

Про це заявила колишня соратниця угорського прем’єра Жужанна Селені в коментарі виданню Politico.

Політикиня, яка була в партії «Фідес» від початку, але залишила її, нагадала, що після поразки на виборах 2006 року Орбан вивів людей на вулиці, скориставшись тим, що лідер соціалістів визнав, що збрехав виборцям.

Реклама

Тоді депутати від «Фідес» демонтували бар’єри навколо парламенту, щоб натовп міг підійти до будівлі.

«„Фідес“ вивела політику на вулиці та переслідувала уряд за допомогою вкрай обструкційної тактики в парламенті», — зазначила Селені.

Політикиня вважає, що Орбан, найімовірніше, повторить ту саму схему або вдасться до ще радикальніших кроків. За її словами, він може спровокувати конституційну кризу та оголосити надзвичайний стан.

«Якщо опозиція отримає лише просту більшість, Орбан матиме багато інструментів, щоб зробити практично неможливим формування нового уряду чи навіть скликання нового парламенту», — заявила вона.

Реклама

Окрім того, Селені попередила, що навіть у разі перемоги опозиція може зіткнутися з серйозними перешкодами з боку Орбана, оскільки без двох третин голосів у парламенті партія «Тиса» не зможе провести більшість реформ.

Видання зазначає, що Орбан, ймовірно, не заявлятиме прямо про фальсифікацію виборів, бо це зашкодить його шансам на політичне повернення. Натомість він може оскаржувати результати в окремих округах і підштовхувати прихильників до вуличних протестів.

«Що більше шкоди він зможе завдати новому уряду та підірвати його, то більше у нього шансів на подальше політичне повернення», — цитує Politico політолога Габора Току.

Нагадаємо, раніше видання Financial Times із посиланням на обізнані джерела повідомило, що Кремль може намагатися вплинути на парламентські вибори в Угорщині. В Росії підготували інформаційну кампанію, яка має допомогти прем’єру Віктору Орбану зберегти владу.