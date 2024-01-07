Орбан може замінити президента Євроради, який достроково йде у відставку: подробиці

Напередодні стало відомо, що президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що він достроково йде у відставку. А лідери ЄС повинні будуть швидко знайти йому заступника.

Про це пише Politico.

Як зазначає видання, якщо посадовці швидко дійдуть до згоди, то головування у Європейській раді тимчасово перейде до прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана – лідера країни, яка головуватиме у Раді ЄС від липня 2024 року до грудня.

"Це перший випадок, коли чинний президент Ради ЄС буде кандидатом на виборах до Європейського парламенту, а також це вперше він залишає посаду достроково", - мовиться у повідомленні.

При цьому, Мішель мав би залишатися на посаді до кінця листопада, що створює додатковий тиск на лідера ЄС.

"Після виборів до Європейського парламенту, що відбудуться 6-9 червня у всіх 27 країнах ЄС, європейські лідери зустрінуться 17 червня, а потім 27-28 червня. Саме на цих зустрічах вони, ймовірно, намагатимуться дійти згоди щодо заміни Мішеля", - пише видання.

Очікується, що лідер партії Жорж-Луї Буше пояснить, хто очолить партію напередодні 9 червня, коли бельгійці голосуватимуть не тільки на виборах до Європарламенту, а й на регіональних та національних виборах.

Нагадаємо, Шарль Мішель приєднається до бельгійської ліберальної партії MR - Mouvement Réformateur (Реформістський Рух), яка буде брати участь у виборах до Європейського парламенту.

Тим часом опитування Інституту INSA показало, що протягом 2023 року підтримка "Соціал-демократичної партії Німеччини"(СДПН) впала з 20% до 15%. І ключовий фактор такого падіння "СДПН" полягає в тому, що лише кожен п'ятий німець позитивно оцінює роботу канцлера Олафа Шольца, який представляє партію.

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