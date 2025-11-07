- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 1512
- Час на прочитання
- 1 хв
Орбан на зустрічі з Трампом здивував заявою про війну в Україні
Угорський прем’єр заявив, що тільки його країна в Європі бажає завершення війни в Україні.
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі змушений був визнати, що «дива трапляються» і Україна може перемогти у війні із Росією.
Про це повідомляє Sky News.
Угорський прем’єр спершу поскаржився, що Брюссель та європейці мають різний підхід до війни.
«Єдиним урядом, який виступає за мир, є уряд Сполучених Штатів та маленька Угорщина в Європі», — заявив Орбан.
Гість Білого дому наголосив, що «всі інші уряди воліють продовжувати війну», бо багато хто з них вірить, що Україна може перемогти.
Тоді Трамп звернувся до Орбана з питанням, чи сказав би той, що Україна не може виграти війну.
«Знаєте, диво може статися», — каже Орбан.
«Так, це правда», — відповідає Трамп з легким сміхом.
Нагадаємо, перед зустріччю з президентом США угорський прем’єр Віктор Орбан заявив, що не надає підтримку російському диктатору Володимиру Путіну, але й Будапешт нічим не зобов’язаний Україні.