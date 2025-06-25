Орбан назвав "справжню загрозу" для Європи: він переконує, що це не Росія

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан / © Associated Press

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Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час спілкування з журналістами заявив, що найбільший виклик для Європи полягає не в питанні безпеки, а в економічній сфері. На його думку, загроза втрати конкурентоспроможності на світовому ринку є серйознішим викликом, ніж дії Росії.

Про це передають Новини.LIVE.

«Справжня загроза не в безпеці, а в економіці та втраті конкурентності у світовій торгівлі. Це наша проблема», — наголосив Орбан.

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На запитання про можливу згадку Росії в підсумковій заяві саміту НАТО Орбан зазначив, що подібні формулювання звучать постійно.

«Її завжди так згадують», — сказав він, маючи на увазі формулювання про загрозу з боку Росії.

Втім, він висловив сумнів у тому, що РФ наразі становить реальну небезпеку для НАТО: «Гадаю, Росія не досить сильна, щоб бути реальною загрозою. Ми значно сильніші».

Коли журналісти запитали Орбана про лідерство Дональда Трампа у контексті НАТО, премʼєр відповів з іронією: «З поверненням?», — прокоментував він потенційне повернення Трампа на міжнародну арену.

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Щодо того, чи підтримує Орбан висловлювання інших лідерів на адресу Трампа, він відповів стримано: «У різних країнах різні стилі», — зазначив премʼєр.

На уточнення, чи блокує Угорщина деякі формулювання щодо Китаю чи Росії, Орбан заперечив будь-яке блокування: «Блокувати що? Китай? Ні, ми не блокуємо Китай».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Віктор Орбан відомий своїми зухвалими заявами про Україну. Нещодавно він відкрито повідомив, що прагне докласти всіх зусиль, щоб завадити вступу України до ЄС. Свої наміри він пояснив турботою про угорські інтереси.