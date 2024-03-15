Орбан назвав Євросоюз "імперськими окупантами", а країни Заходу "джерелом безкультур'я і руйнування"

Свою промову Орбан виголосив перед натовпом, який звозили до Будапешта на автобусах.

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час свої промови вкотре розкритикував "Західних світ", а також закликав аудиторію допомогти йому "окупувати Брюссель", на виборах до Європарламенту цього року.

Про це інформує AP.

Угорський премʼєр виступав з промовою з нагоди річниці угорської революції 1848 року проти правління Габсбургів.

Під час виступу він порівняв Євросоюз з "імперськими окупантами", а також назвав "Західний світ" джерелом безкультур'я і руйнування.

"Вони починають війни, руйнують світи, перекроюють кордони країн і пожирають все, як сарана. Ми, угорці, живемо інакше і хочемо жити інакше", – сказав Орбан.

Свою промову Орбан виголосив перед натовпом, який звозили до Будапешта на автобусах.

Крім того, угорський премʼєр розкритикував імміграцію та права ЛГБТ, апелюючи до національної гордості та суверенітету.

"Брюссель – не перша імперія, яка поклала око на Угорщину. Народи Європи сьогодні бояться, що Брюссель відбере у них свободу. ... Якщо ми хочемо зберегти свободу і суверенітет Угорщини, у нас немає вибору: Ми повинні окупувати Брюссель", – сказав Орбан, маючи на увазі столицю ЄС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США застерегли Угорщину від "тісних відносин" з Росією.

Крім того, ми раніше інформували, що президентка Словаччини розкритикувала прем’єра Фіцо через "натхнення", яке він черпає в Угорщині.

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