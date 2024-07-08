Орбан не посередник: Зеленський жорстко прокоментував "миротворчу місію" угорського прем'єра

На думку Зеленського, посередниками можуть бути тільки "серйозні сильні союзи", які мають можливість натиснути на Путіна.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що між нашою державою та російським агресором не може бути іншого посередництва крім консолідованих зусиль сильних світових держав, які змусять Путіна припинити війну.

Про це президент заявив під час спільної пресконференції після зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Володимира Зеленського запитали, чи бачить він у ролі посередника між Києвом та Москвою прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який у липні під гаслом "миротворчої місії" встиг відвідати Україну, Росію та Китай.

"Що стосується прем'єр-міністра Орбана, він був у Києві, після цього полетів у Москву. Я не знав про те, що він летить у Москву, це його незалежний вибір. Що стосується того, чи може він бути посередником… Немає ніякого посередництва між Росією та Україною", – наголосив президент.

Він додав, що посередниками можуть бути тільки "серйозні сильні союзи" або навіть весь світ, який може змусити Росію зупинити цю війну.

"Це не про посередництво, це про можливості. У тебе повинна бути економіка, яка впливає на Росію, або РФ і Путін залежать від цього. Або у тебе – дуже потужна армія, яку боїться Путін, яка сильніша за російську. Чи багато таких країн у світі? Небагато. Я думаю, Сполучені Штати – така країна, і Китай, і Євросоюз (не якась одна країна ЄС, а весь Євросоюз). Це дійсно може бути така посередницька місія. Тому ми й запропонували можливість, як тиснути на Росію і як зупинити Путіна. Для цього треба об'єднати всі зусилля, бо він не поважає тих, хто слабкий", – зазначив президент України.

За його словами, навіть якщо кремлівський диктатор зустрічається з представником якоїсь держави, це зовсім не означає, що він має намір закінчити війну.

"Він хоче продемонструвати якісь кроки, але за цією демонстрацією у нього завжди йде кривава демонстрація, як сьогодні зранку в Україні", – сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, лідер Китаю Сі Цзіньпін закликав світові держави допомогти Росії та Україні відновити прямий діалог під час зустрічі із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

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