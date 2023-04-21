Орбан обурився заявою генсека НАТО про Україну в Альянсі: "Що?"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан обурився заявою генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про те, що Україна повинна стати членом НАТО.

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі.

Як вже неодноразову було підтверджено, Орбан лобіює російські інтереси та підтримує фюрера Путіна. На цей раз він прокоментував статтю видання Politico “Ваше місце в НАТО, – сказав глава альянсу під час першого візиту в Україну під час війни”.

Орбан висловився коротким “Що?!”.

Нагадаємо, що голова Міністерства закордонних справ Угорщини назвав НАТО "трансатлантичною бульбашкою" під час свого виступу на заході правлячої партії Фідес.

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