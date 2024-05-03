Орбан оскандалився заявою про членство Угорщини в ЄС: гучні деталі

Водночас прем’єр-міністр Угорщини запевнив, що краще бути у складі ЄС, ніж бути поза ним.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив свої думки щодо нинішнього стану Європейського Союзу. На його думку, ЄС “уже не той”, до якого його країна вступила 20 років тому.

Про це він розповів у радіоетері Kossuth Rádió, передає Telex.

Орбан вважає, що зараз ЄС “грає з вогнем” та “балансує між миром і війною”. Розмовляючи про 20-ту річницю вступу Угорщини до Євросоюзу, прем’єр-міністр країни каже, що це “не той ЄС, до якого ми вступили”.

“Ми приєдналися, тому що Європа – це мир і процвітання. Зараз ми перебуваємо в економічній кризі. Європа, в яку ми вступили, генерувала близько 20% світової економічної потужності. Зараз ми відкотилися назад (…) Перше, що варто сказати, оцінюючи останні 20 років: панове, це не те, про що ми домовлялися. Мамо, це не той кінь, якого я хотів”, – заявив Орбан.

Політик також зазначив, що 20 років тому, коли Угорщина вступала до ЄС, він не думав, що сюди “впустять мільйони мігрантів”. Орбан також вважає, що якщо заявити, що сім'я складається з чоловіка, жінки та дітей, то “вас поб'ють у європейських ліберальних ЗМІ”.

Водночас прем’єр-міністр Угорщини запевнив, що краще бути у складі ЄС, аніж бути поза ним.

Нагадаємо, нещодавно угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан заявив, що стан свободи слова в Європі “жалюгідний”, на відміну від Угорщини, де “не карають за власну думку”.

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