Орбан після візиту до Путіна анонсував "несподівані зустрічі", а Сійярто заінтригував "мирними ініціативами"

Віктор Орбан пообіцяв більше "несподіваних зустрічей".
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після своєї поїздки до Москви до російського президента Володимира Путіна пообіцяв більше "несподіваних зустрічей".
Про це Орбан сказав в інтерв’ю головному редактору проросійського швейцарського сайту Die Weltwoche Роджеру Кьоппелю.
За його словами, поїздка до Путіна організовувалась в умовах надзвичайної секретності. Орбан додав, що тримав її в секреті "скільки міг".
Угорський прем’єр додав, що "подібні несподівані зустрічі" можуть відбутися наступного тижня, однак не уточнив, з ким.
У свою чергу міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто анонсував "мирні кроки" щодо України наступного тижня. І порадив політикам "пристебнути ремені".
Зокрема, спочатку він опублікував пост із заявою про перший тиждень угорського головування у Євросоюзі.
"Тепер усі можуть бути впевнені в тому, що наступні шість місяців будуть місією миру, щоб нарешті забезпечити мир у нашому регіоні", - зазначив він.
Потім на відео Сійярто заявив, що цього тижня в Європі нібито було повно провоєнних політиків, які "ховалися та критикували" прем'єра Віктора Орбана за зустріч із Володимиром Путіним.
"Ці нападки нас не стримують і не бентежать. Місія миру триває і навіть стає сильнішою, тому я прошу європейських політиків, які підтримують війну, пристебніть ремені та стежте за оновленнями наступного тижня", - додав очільник МЗС Угорщини.
Нагадаємо, на думку аналітиків ISW, закликами до мирних переговорів з РФ Орбан намагається зірвати підтримку Україні.
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