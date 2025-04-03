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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Орбан пояснив, чому Угорщина виходить з Міжнародного кримінального суду

Прем'єр-міністр країни Віктор Орбан назвав МКС "політичним судом".

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Віктор Орбан

Очільник уряду Угорщини Віктор Орбан / © Associated Press

Очільник уряду Угорщини Віктор Орбан пояснив, чому вирішив офіційно вийти з Міжнародного кримінального суду, назвавши себе "експертом" з питань МКС.

Про це передає Reuters.

Віктор Орбан сказав, що ухвалив таке рішення через "політизацією" установи.

"Ми переконані, що суд став політичним... Він не є неупередженим, і це чітко показали рішення щодо Ізраїлю", — заявив Орбан під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу.

Очільник уряду Угорщини назвав себе "експертом" з питань МКС, оскільки " був прем'єр-міністром, який підписав документ про приєднання до МКС" у 2001 році.

Орбан додав, що тепер він буде тим, хто вийде з нього. Деякі учасники пресконференції зустріли це рішення аплодисментами, зокрема і Нетаньягу.

Нагадаємо, Угорщина розпочне процедуру відкликання відповідно до конституційної та міжнародно-правової бази, заявив також Гергелі Гульяс. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтвердив, що підписав рішення про вихід країни з Міжнародного кримінального суду.

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