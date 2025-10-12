ТСН у соціальних мережах

Світ
1462
1 хв

Орбан попередив угорців про наближення до війни: розпочинає збір підписів у країні

Прем’єр Угорщини оголосив у країні збирання підписів проти плану оборони, який обговорюють лідери країн-членів Євросоюзу.

Автор публікації
Анастасія Павленко
Віктор Орбан

Віктор Орбан / © Associated Press

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив у країні збір підписів проти плану оборони, який обговорюють лідери країн-членів Євросоюзу.

Про це він написав у своєму Facebook.

Очільник угорського уряду інтерпретував відповідний план на свій власний лад.

«Європа стрімко наближається до війни. Кілька тижнів тому в Копенгагені був представлений військовий план Брюсселя: Європа платить, українці воюють, а Росія буде виснажена», — зазначив він.

З його слів, проти Угорщини «була розгорнута кампанія», що містить звинувачення у шпигунстві, скандали з фальшивими новинами і юридичні маніпуляції.

«Ми не можемо просто бездіяти! Ми маємо ще раз продемонструвати, що угорський народ не хоче війни. Саме тому сьогодні ми починаємо збір підписів проти військових планів Брюсселя. Ми будемо там у кожному місті і в кожному селі, тому що зараз нам потрібні всі миролюбні угорці», — заявив він.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Мерц під час неформального саміту лідерів ЄС у Данії різко розкритикував Орбана за те, що той зриває важливі дискусії. За словами джерел, «словесна сутичка» відбулася під час обговорення того, як ЄС може краще захищатися від російської загрози та підтримувати Україну.

