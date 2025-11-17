Орбан порівняв Україну з алкоголіком та висунув вимогу ЄС призупинити фінансування

Прем’єр Угорщини розкритикував пропозицію ЄС щодо додаткових коштів для України / © Associated Press

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти подальшого збільшення фінансової допомоги Україні з боку Європейського Союзу.

Відповідну заяву він оприлюднив на своїй сторінці в соцмережі X.

Як зазначив Орбан, він отримав лист від голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн з проханням країн-членів ЄС виділити додаткові кошти для покриття дефіциту українського бюджету.

«Сьогодні я отримав лист від президентки Єврокомісії. Вона пише, що у України серйозний брак фінансування, і просить держави-члени надати більше грошей. Це дивує. В той час, коли, за її словами, стало очевидним, що військова мафія нібито розтягує кошти європейських платників податків, замість вимагання контролю або призупинення фінансування голова комісії пропонує надсилати ще більше. Все це має вигляд спроби допомогти алкоголікові, відправивши йому черговий ящик горілки. Угорщина зберігає здоровий глузд», — заявив він.

У своїй позиції Орбан підкреслив, що Будапешт не підтримує збільшення фінансових зобов’язань ЄС щодо Києва без додаткових умов контролю.

Нагадаємо, раніше угорський прем’єр заявив, що Україна ніколи не зможе виграти війну з Росією. Також він говорив, що Росія не прагне миру, а інші держави повинні примусити як РФ, так і Україну припинити бойові дії.