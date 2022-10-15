Орбан порівняв себе з Папою Римським та розкритикував антиросійські санкції ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини заявив про існування у світі “табору миру”, який виступає за вирішення “кризи” в Україні шляхом переговорів між “ворогуючими сторонами”.

У п’ятницю, 14 жовтня, угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан знову розкритикував санкції Євросоюзу проти Росії, назвавши їх “невдалими”, і спробував пояснити, чому він як лідер Угорщини закликає до припинення вогню в Україні та мирних переговорів.

Про це він говорив у традиційному щотижневому інтерв’ю на Kossuth Rádio.

За словами угорського прем'єра, в світі існує “табір миру”, який виступає за вирішення “кризи” в Україні шляхом мирних переговорів.

“Святіший Отець [Папа Римський Франциск] виступає за мир. Кіссінджер виступає за мир. Ми були в Німеччині, там є шановний філософ Габермас, лівий, не з нашої політичної спільноти. Але він говорить те саме, що й ми. Є американці, республіканці, бізнесмени світового масштабу. Я відчуваю, що голос за припинення вогню, а потім мирну угоду після припинення вогню стає все сильнішим”, - заявив Орбан.

Він також додав, що мирні переговори принесуть економічне полегшення.

“Поки триває війна і Захід відповідає санкціями, ні інфляція, ні ціни на енергоносії не впадуть”, – стверджує угорський лідер.

Запроваджені Євросоюзом санкції проти Росії він назвав “невдалими”, оскільки Росія, за його словами, займає домінуючи позицію на ринку енергоресурсів. “Ми покупці, а росіяни — постачальники", — аргументував угорський прем’єр.

Водночас Орбан згадав про події 1956 року в Угорщині, коли радянські танки придушили угорську революцію. Він заявив, що це повстання не було спробою перемогти Радянський Союз.

“Ми знаємо, що таке жорстокість і що таке війна. Але у 1956 році ми не воювали, тому що думали, що збираємося перемогти Радянський Союз. Ми розпочали революцію та боротьбу за свободу, щоб змусити припинити вогонь і розпочати мирні переговори”, - заявив Орбан.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, якого називають другом російського диктатора Путіна, закликав скасувати санкції проти Росії.

Читайте також: