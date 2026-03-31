Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який готується до виборів 12 квітня, опинився у складній ситуації. Попри безпрецедентну відкриту підтримку з боку Кремля та американських правих сил, його рейтинги стрімко падають, а стратегія «миротворця» дає збій.

Про це пише The Guardian.

«Дипломатія полонених» та тінь Кремля

Виборча кампанія Орбана розпочалася з нетипових кроків. Після телефонної розмови з Володимиром Путіним 3 березня, угорська делегація повернулася з Москви із двома звільненими військовополоненими (громадянами України та Угорщини). Як зазначає The Guardian, це стало чітким сигналом підтримки Орбана з боку РФ.

Окрім «гуманітарних» жестів, Кремль задіяв увесь арсенал впливу: це, зокрема, обіцянки стабільних постачань в обмін на лояльність.

Пропаганда малює угорську опозицію як «агентів України».

Російська СЗР відкрито критикує головного опонента Орбана — Петера Мадяра, називаючи його «ставлеником Брюсселя».

Ба більше, з’явилися звинувачення (які Будапешт заперечує), що очільник МЗС Петер Сійярто міг брифінгувати Кремль щодо конфіденційних засідань ЄС.

Трансатлантичний альянс: Трамп і Венс

На відміну від більшості лідерів Центральної Європи, Орбан отримує підтримку не лише зі Сходу, а й від оточення Дональда Трампа. Марко Рубіо вже заявив про «золотий вік» відносин, а в Будапешті очікують на візит Джей Ді Венса.

Спільний інтерес Путіна та Трампа в Угорщині очевидний: обом вигідна деструктивна роль Орбана всередині Євросоюзу. Для Москви ЄС — ворог, для Трампа — економічний та політичний суперник.

Стратегія страху не працює

Оскільки за 16 років при влади Орбану бракує внутрішніх досягнень, він зробив ставку на зовнішні загрози. Угорська пропаганда просуває тезу, що Україна нібито хоче «колонізувати» Угорщину і може «напасти будь-якої миті» за підтримки Брюсселя. Орбан позиціює себе як єдиного гаранта миру завдяки зв’язкам із «великими державами».

Проте цифри свідчать про протилежне. Опитування показують, що Орбан відстає від опозиції на 15 відсоткових пунктів.

Угорців більше хвилюють інфляція, корупція та занепад медицини, аніж геополітичні ігри прем’єра.

Капкан зачиняється?

Підтримка ззовні стала «палицею на два кінці». Європейські розвідки почали активно публікувати дані про роботу ГРУ в Угорщині та навіть ймовірні змови щодо замахів, що дискредитує уряд.

Навіть головні союзники почали сумніватися. За даними Washington Post, російська розвідка розглядає радикальні заходи для фальсифікації результатів, бо боїться програшу Орбана. Дональд Трамп також не поспішає з особистим візитом, щоб не витрачати політичний капітал на кандидата, який може програти.

У два тижні, що залишилися до виборів, видання прогнозує «брудну» фазу кампанії: злив компромату на Петера Мадяра, залякування виборців та масовий підкуп голосів.

Нагадаємо, під час передвиборчого турне Віктора Орбана у місті Дьєр прихильники опозиційної партії «Тиса» та інші невдоволені освистали угорського прем’єра. Вони скандували антиурядові гасла та мали плакати з питаннями про корупцію та економічну кризу.

У Європарламенті Віктора Орбана назвали не патріотом своєї країни, а «корисним ідіотом» Росії та Китаю. У своєму виступі німецький депутат Моріц Кернер нагадав, що за часів правління Орбана Угорщина офіційно стала однією з найбідніших і найкорумпованіших у Євросоюзі.

Тим часом ЄС відклав затвердження кредитного плану для Угорщини на суму понад 16 млрд євро. Рішення Брюсселя безпосередньо пов’язане з позицією уряду Віктора Орбана, який блокує надання Україні фінансової допомоги у розмірі 90 млрд євро.