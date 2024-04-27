Орбан пожалівся на "жалюгідний" стан свободи слова у Європі і поставив у приклад Угорщину

На думку Орбана, в Європі кожен, хто має думку відмінну від загальноприйнятої, ризикує втратити роботу.

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан заявив, що стан свободи слова в Європі "жалюгідний", на відміну від Угорщини, де "не карають за особисту думку".

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Про це Орбан заявив в радіоефірі, його цитує угорське незалежне видання Telex.

Орбан вийшов в етер державної радіостанції вперше після "педофільского скандалу", розмов про який він намагається уникати навіть з підконтрольними уряду медіа.

"Свобода слова перебуває в жалюгідному стані в Європі", – заявив Орбан і додав, що політики, університети та ЗМІ стали "одноколірними".

Він заявив, що коли у Брюсселі місцева влада закривала "консервативну конференцію", то "готелям і підприємствам громадського харчування відкрито погрожували".

Крім того, на думку Орбана, в Європі кожен, хто має думку відмінну від загальноприйнятої, ризикує втратити роботу.

"Слухачам це може здатися перебільшенням, але на Заході не можна просто публікувати щось у Facebook. Якщо ваша думка відрізняється від мейнстріму, ви ризикуєте втратити роботу. Найсерйозніша частина того, що сталося в Брюсселі – це відкриті погрози, які надійшли до кейтерингової компанії, яка обслуговувала конференцію", – сказав Орбан.

Натомість, Орбан заявив, що в Угорщині людей не карають за їхню відмінну думку. Також він звинуватив Брюссель в тому, що він діє за "планом Сороса", у якому детально викладене "знищення Європи".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Орбан назвав Євросоюз "імперськими окупантами", а країни Заходу "джерелом безкультур'я і руйнування".

Крім того, ми раніше інформували, що Угорщина розіслала країнам Євросоюзу листа зі скаргами на Україну.

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