Орбан прилетів до Китаю домовлятися про мир в Україні: ЗМІ розкрили деякі деталі зустрічі

Лідер Китаю Сі Цзіньпін повторив свій заклик до припинення вогню в Україні під час зустрічі із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Про це повідомляє Bloomberg.

Журналісти пишуть, що коментарі Сі Цзіньпіна навряд чи допоможуть покласти край бойовим діям. Пекін намагався зобразити себе переважно нейтральним після нападу Росії, проте він розвинув глибоку дружбу з Москвою в рамках того, що Сі та Володимир Путін називають "дружбою без кордонів".

Підкреслюючи свою близькість, Сі та Путін зустрічалися понад 40 разів від моменту приходу китайського лідера до влади 2012 року. Під час зустрічі в Пекіні у травні вони домовилися посилити координацію, у зокрема між своїми військовими, проти того, що вони назвали "деструктивним та ворожим курсом" Вашингтона.

На початку 2023 року Китай представив розпливчастий план світу з 12 пунктів, який в основному проігнорували. Основний його недолік полягає в тому, що він не пояснює, як вирішуватиметься питання з територією, захопленою Росією.

Нагадаємо, це вже третя зупинка Орбана в рамках його "миротворчої місії".

2 липня він прибув до Києва, де провів переговори з Володимиром Зеленським. Це був його перший візит до України від початку повномасштабної війни. Орбан під час зустрічі хоч і назвав війну вторгненням Росії, але просив Зеленського про припинення вогню.

Уже 5 липня Орбан приїхав до Москви, де він зустрівся з Путіним у Кремлі. Вони обговорюють війну в Україні.

Сам Орбан назвав свою поїздку "мирною місією". Однак на візиті до Москви він не зупинився — і поїхав на саміт, де спостерігач — невизнаний Північний Кіпр, за що його розкритикували в ЄС.

У ЄС від візитів Орбана відхрещуються. Високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель говорив, що Орбан не отримував жодного мандата від Ради ЄС, а його візити відбуваються виключно в рамках двосторонніх відносин між Угорщиною та Росією.

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