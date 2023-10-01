Орбан зрадів перемозі свого однодумця на виборах у Словаччині

Угорський прем’єр, який прихильно ставиться до Кремля, висловив сподівання на співпрацю із “патріотом”.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан привітав із перемогою на парламентських виборах у Словаччині партію “Smer-SD” колишнього прем’єр-міністра цієї країни Роберта Фіцо, який відзначився антиукраїнськими висловлюваннями під час виборчої кампанії.

Допис із привітанням з’явився у неділю, 1 жовтня, в акаунті угорського прем’єра на Х (раніше — Twitter).

"Завжди приємно працювати з патріотами. І я очікую цієї співпраці", – написав Орбан, який відомий своєю прихильністю до Кремля та антиукраїнськими заявами.

Прем’єр-міністр Угорщини назвав перемогу партії Роберта Фіцо "безсумнівною".

Як повідомлялося раніше, вчора, 30 вересня, на парламентських виборах у Словаччині перемогла партія “Smer-SD”, набравши 22,95% глосів. На другому місці — проєвропейська партія "Прогресивна Словаччина” із результатом 17,96%. “Золоту акцію” при формуванні майбутньої урядової коаліції має партія “Глас”, яка отримала 14,7% голосів.

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Передвиборна риторика Роберта Фіцо свідчить, що, коли він зможе сформувати уряд, то перейде до проросійського табору.

Під час виборчої кампанії екс-прем’єр Словаччини пообіцяв, що його країна не надішле "навіть патрона в Україну", якщо він повернеться на посаду глави уряду.

Фіцо пішов у відставку з поста прем'єр-міністра в 2018 році після вбивства журналіста, яке викликало масові протести в країні.

Нагадаємо, раніше президентка Словаччини Зузана Чапутова заявила, що побоюється проросійського реваншу в країні і попередила про загрозу для України.

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