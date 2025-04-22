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Орбан проголосував проти членства України в ЄС: нова витівка "друга Путіна"
На референдумі в Угорщині Орбан проголосував проти членства України в ЄС і агітував угорців робити так само.
Скандальний прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан проголосував на ним же ініційованому референдумі проти членства України в Євросоюзі.
Про це угорський «друг Путіна» написав на своїй сторінці в Facebook.
«Брюссель і партія „Тиса“ (опозиційна до Орбана угорська політична сила — Ред.) підтримують вступ України до ЄС. Це зруйнує угорську економіку. Давайте не дозволимо їм вирішувати наше майбутнє через нашу голову! Референдум — 2025 рік. Я вже проголосував», — написав Орбан.
На одному з опублікованим прем’єром фото видно, що Орбан поставив позначку у графі «проти» на бюлетені, де було питання про підтримку членства України в ЄС.
Нагадаємо, що уряд Угорщини письмово закликав своїх громадян голосувати проти вступу України до ЄС на місцевому референдумі.